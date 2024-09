Torna a far discutere Greta Rossetti. L’ex tentatrice stavolta ha attirato delle critiche per via dello sfondo del suo telefono

Lo sfondo che ha Greta Rossetti sul suo telefono fa discutere gli utenti, poiché legato al suo ex Mirko Brunetti. Questo è bastato a scatenare non poche polemiche, che hanno a loro volta provocato la sua reazione: “Basta con sti film mentali”.

Greta Rossetti torna a far discutere

Da ieri sera Greta Rossetti è tornata nuovamente nel mirino dei social. Questo perché l’ex tentatrice e gieffina è stata presente alla mini reunion con gli ex concorrenti del Grande Fratello. Non era presente con lei, però, Sergio D’Ottavi, a differenza di Mirko Brunetti e Vittorio Menozzi. Questo ha suscitato delle polemiche, così come un dettaglio che non è sfuggito ai fan.

Pare infatti che alcuni utenti abbiano raccontato, come ripreso da Deianira Marzano, che Greta Rossetti si trovava in discoteca, ma sarebbe nascosta per ragioni non troppo chiare. I presenti pare abbiano notato che lo sfondo del suo telefono mostrava una foto del periodo in cui era fidanzata con Mirko Brunetti.

A dare ulteriore prova di quanto detto anche una foto, dove si vedeva per l’appunto il cellulare di Greta Rossetti e la tanto criticata fotografia presente sul suo cellulare.

La storia sullo sfondo del cellulare di Greta Rossetti

Questa situazione ha suscitato una serie di reazioni e commenti contro Greta, tant’è che il suo profilo è stato invaso da una serie di critiche. In particolar modo una: “Ha messo lo sfondo del telefono per l’occasione. La foto fatta in macchina di Mirko è di quando stavano insieme ed era la preferita di lui. E cara Greta, ti piace ancora, dicci la verità”.

A queste parole Greta Rossetti non ha esitato a replicare ed è sbottata: “Basta con sti film mentali. È passato un cavolo di anno. Il mio sfondo è quello di sempre. Ma è una mia ca**o di foto, qual è il problema?”

La replica di Greta Rossetti

Vi rigiriamo la domanda di Greta: qual è il problema, sebbene si tratti di una semplice foto? Nonostante sia trascorso ormai tanto tempo, pare che questo sia ancora motivo di discussione.