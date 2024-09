Per la prima volta dall’inizio di tutti i rumor Tony Effe ha pubblicato una foto insieme a Giulia De Lellis sul suo profilo Instagram. È la conferma della loro relazione?

La foto di Tony Effe con Giulia De Lellis

I rumor su una loro possibile relazione risalgono all’inizio dell’estate, ovvero quando sono stati avvistati insieme a Napoli dopo il concerto di Geolier. Da quel momento il gossip su un loro possibile flirt è impazzato per tutto il web ma nessuno dei due ha mai confermato o smentito le voci di corridoio. Qualcosa si è però sbloccato nelle ultime settimane perché Giulia De Lellis, in una recente intervista, ha lasciato intendere che forse il suo cuore è occupato:

“Il mio cuore ha sofferto, ho avuto una fase anche lì a livello sentimentale molto pesante. Ma adesso anche in quell’ambito ho ripreso a respirare. Il mio cuore è leggero e forse non è neanche più troppo solo”.

LEGGI ANCHE: Temptation Island, Siria Pingo torna sulla sua passata obesità e rivela dettagli inediti: “Mi hanno tolto il 90% dello stomaco”

In molti hanno subito pensato che fosse una specie di conferma in merito al chiacchierato flirt con Tony Effe e forse un’ulteriore prova potrebbe essere arrivata in queste ore. Il cantante, infatti, ha pubblicato nel pomeriggio un carosello di foto su Instagram e tra queste compare anche l’influencer. Come vediamo sull’account del rapper i due si tengono a braccetto dentro una macchina e sono sorridenti.

Che si tratti dell’annuncio ufficiale della loro relazione? Non possiamo saperlo perché nella descrizione del post Tony ringrazia tutti coloro che lo hanno accompagnato nel suo viaggio questa estate. Di conseguenza notiamo anche Emma Marrone e Bresh, dunque qual è la verità? La cosa certa è che si tratta della prima foto insieme che viene pubblicata sui loro social.

Purtroppo non è ancora dato saperlo e bisognerà aspettare informazioni più chiare.