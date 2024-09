Giulia De Lellis e Tony Effe sono in crisi? Alcune presunte frecciatine dell’influencer e una segnalazione confermerebbero tale ipotesi. Ecco tutto quello che sappiamo.

Crisi tra Giulia De Lellis e Tony Effe?

Sono passati solo pochi giorni da quando Tony Effe, per la prima volta in mesi, ha pubblicato una foto insieme a Giulia De Lellis sul proprio profilo Instagram. Secondo molti fan quella sarebbe stata una conferma quasi ufficiale della loro relazione, della quale si vocifera da tutta l’estate.

Della loro presunta storia d’amore si parla da quando sono stati avvistati girare per le strade di Napoli dopo il concerto di Geolier. Poi sono arrivate foto da tutta Italia che li ritraevano insieme nel dietro le quinte dei concerti del cantante oppure mentre si rilassavano in piscina o al mare.

La stessa Giulia aveva risposto a una domanda rimanendo vaga e tuto ciò aveva fatto sperare i fan. Il sito SuperGuida TV ne ha approfittato per chiederle se le danno fastidio le insinuazioni sulla storia con Tony Effe: “No, perché? Hanno detto cose ben peggiori“. Tuttavia qualcosa sarebbe cambiato.

Nella serata di ieri Amedeo Venzo ha pubblicato nelle proprie Stories una foto postata da Giulia De Lellis all’interno della quale si vede una scritta su un muro: “Scappa finché sei in tempo“. In basso a destra si notano degli archi, come a simboleggiare una frecciatina a qualcuno.

Giulia De Lellis lancia una frecciatina a Tony Effe?

L’apparente conferma della presunta crisi tra Giulia e Tony Effe, però, arriva nel momento in cui Deianira Marzano scrive sul suo account ciò che leggete qui sotto. Ovviamente va tutto preso con le pinze, soprattutto perché non abbiamo idea se siano fidanzati sul serio oppure no. Non ci sono mai state smentite ma nemmeno delle conferme.

La presunta crisi

Vedremo se i diretti interessati decideranno di replicare.