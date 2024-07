Per una coppia nata ad Amici 23 è finita! Lui è tornato con la sua ex. Non è tornata ad arrivare la reazione social dell’allieva del talent

Per una coppia nata ad Amici 23 è finito l’amore. A confermarlo delle storie pubblicate su Instagram l’allievo del talent show, che si è mostrato in compagnia della sua ex. L’ex protagonista del talent, nel mentre, ha messo un like contro di lui…

Amici 23, un allievo torna con l’ex

Già da un po’ si parlava di rottura (anche se qualche movimento social sembrava aver lasciato qualche speranza), ora però abbiamo la conferma definitiva! Pare che uno dei protagonisti di Amici 23 abbia deciso di porre fine alla sua relazione, nata proprio nel talent, o meglio, poco dopo.

Parliamo di Ayle, il quale aveva intrapreso una conoscenza con Lucia Ferrari. Tra lui e la ballerina nella casetta di Amici 23 era nata una bella complicità, ma solo dopo i due avevano confermato di aver intrapreso una conoscenza sia a Verissimo che sui social. D’improvviso però qualcosa si è rotto e oggi Ayle e Lucia non sono più una coppia.

Peraltro lui a maggio ha smesso di seguirla su Instagram e lei ha cancellato tutte le foto sul profilo. Fino a oggi però non si erano mai apertamente esposti, ma ora Ayle ha fatto un passo importante. Sui social il cantautore si è mostrato in compagnia della sua ex fidanzata. E c’è chi insinua che abbia lasciato Lucia proprio per tornare con lei.

Le storie Instagram di Ayle di Amici 23

Il web non ha preso molto bene questo ritorno di fiamma, confermato dalle ultime storie Instagram con Margherita. Non è chiaro invece perché sia finita tra Ayle e Lucia e il web ora si interroga su cosa sia accaduto.

Ricordiamo peraltro che prima di Amici 23 Ayle e Margherita erano fidanzati e anche quando lui era entrato nel talent, la loro storia è proseguita per un po’. A causa della lontananza c’è stata poi l’inevitabile rottura. Così il cantante si era avvicinato a Lucia. Ma a quanto pare anche stavolta non è andata nel modo sperato. Ed è così che ora Ayle ha fatto ritorno tra le braccia della sua ex.

La reazione di Lucia

Nel frattempo che il web mormora sulla fine della storia tra i due ex allievi di Amici 23, Lucia ha fatto capolino sui social con un like contro Ayle. A chi sostiene di mettersi alle spalle tutto perché bellissima e tirare fuori il carattere, qualcuno ha replicato: “Lo è sempre stata, era troppo per lui”.

Una frase che evidentemente pare aver colpito Lucia, la quale ha lasciato per l’appunto un “mi piace” a questa risposta.

Il like di Lucia di Amici 23 contro Ayle

Insomma anche per questa coppia nata nella scuola più famosa d’Italia, l’amore è terminato!