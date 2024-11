“Si conoscevano già”, con queste parole Amanda Lecciso ha spiazzato tutti i fan del GF ieri. La gieffina ha svelato tutta la verità su Lorenzo Spolverato ed Helena Prestes, tenuta nascosta fino a questo momento.

GF, Amanda svela la verità su Lorenzo ed Helena

Dopo Yulia Naomi Bruschi e Luca Giglioli, ora è la volta di Lorenzo Spolverato ed Helena Prestes: si conoscevano già prima del GF? È questa la domanda che in tanti si stanno ponendo. Tutto è cominciato ieri pomeriggio quando Lorenzo in giardino si è appartato a scambiare quattro chiacchiere con Giglio.

Il loro parlare fitto fitto ha incuriosito il pubblico, specie quando Spolverato si è lasciato scappare una frase su lui ed Helena: “Ma tu sai di me e lei? Parlo del fuori“. Giglio, spiazzato come tutti noi, ha risposto di non sapere. Così i più hanno pensato che Lorenzo Spolverato ed Helena Prestes in realtà si conoscessero già prima di partecipare al GF.

LEGGI ANCHE: Stefano Tediosi, la presunta ex fidanzata segreta rompe il silenzio

Grazie ad Amanda Lecciso però siamo venuti al nocciolo della questione. In camera da letto, mentre parlava con Tommaso Franchi, la sorella di Loredana ha bisbigliato qualcosa alla domanda del coinquilino: “Con Helena si sono sentiti fuori?”. La risposta decisa da parte di Amanda non si è fatta attendere: “Sì”. E a testimoniare il tutto c’è anche questo video….

Non ci sarebbe di certo nulla di male se Lorenzo Spolverato ed Helena Prestes abbiano avuto modo di conoscersi prima dell’avventura del GF. Ma di certo fa specie il fatto che non l’abbiano mai rivelato prima e sia spuntato fuori così. Perché? È questa la domanda che il pubblico si sta giustamente ponendo. Quindi c’è questo “detto non detto” che fa dubitare in tanti adesso.

Alcuni telespettatori tra le altre cose, come ripreso anche da Biccy, hanno pure ricordato quando tre settimane fa Helena durante uno suo sfogo con Jessica si è lasciata scappare qualcosa. Sosteneva di non poter dire delle cose, ma ha rassicurato la coinquilina che una volta uscite dal GF le avrebbe spiegato tutto nel dettaglio:

“Io non gli credo. Lui mi ripeteva che Shaila non gli piaceva per nulla. C’è qualcosa che non torna. Mi ripeteva che voleva una ragazza come me e che lei non era la donna che faceva per lui. Poi ci sono cose che non posso dire. Io so delle cose che ti voglio dire fuori. Qui non posso, ma quando saremo fuori ti dirò tutto. Ricordati di questo giorno, il 23 ottobre e io ti racconterò tutto“.

Cosa avrà voluto dire allora? Al momento non abbiamo ulteriori informazioni sui due concorrenti del GF. Quel che è certo, però, è che probabilmente Helena e Lorenzo dovranno parlarne semmai questo dovesse uscire in puntata martedì prossimo!