Ed Sheeran padre una seconda volta

Ed Sheeran e la moglie Cherry Seaborn sono diventati genitori per la seconda volta. Hanno dato il benvenuto alla loro bambina. Lo ha annunciato proprio il cantante tramite il suo profilo Instagram: “Voglio farvi sapere che abbiamo avuto un’altra bellissima bambina. Siamo totalmente innamorati di lei e siamo al settimo cielo nell’essere ora in quattro“. La coppia ha tenuto la gravidanza segreta fino all’ultimo e soltanto i parenti più stretti ne erano a conoscenza.

La stessa cosa era successa con la prima figlia, Lyra. In questo caso, però, le cose sarebbero state più semplici visto i lockdown in corso. Questo quanto ha riportato all’epoca una fonte al The Sun: “A volte a lui sembra davvero troppo stare sotto lo sguardo del pubblico. Queste cose sono ancora più speciali se le tieni per te. Hanno fatto un lavoro incredibile nel tenere tutto segreto. Ma adesso è tempo di condividere la bella notizia, ora che la loro bambina è arrivata“.

Una portavoce di Ed Sheeran, invece, di recente ha affermato: “Ed e Cheryl hanno dato il benvenuto alla loro bambina e sono al settimo cielo. Sono così emozionati per Lyra, la quale adesso ha una sorellina. Loro 4, al momento, stanno passando del tempo in famiglia prima che Ed parta per il tour. Siamo felici per loro. E speriamo possiate rispettare la loro privacy in questo periodo speciale“.

Il cantante e Cheryl si sono sposati, in segreto, nel 2018 circondati dai famigliari e dagli amici più stretti. Al momento non sappiamo ancora il nome della seconda figlia. Molto probabilmente lo annunceranno tra un po’ di tempo. Vi aggiorneremo nel caso in cui dovessimo saperne di più. Continuate, nel frattempo, a seguirci per non perdervi tante altre news.

