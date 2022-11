NEWS

Vincenzo Chianese | 28 Novembre 2022

GF Vip 7

La confessione di Antonino Spinalbese

Durante i primi giorni del GF Vip 7 è nata una bellissima amicizia tra Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini, e in molti hanno sperato che tra i due nascesse un sentimento. Tra i Vipponi sembrava infatti esserci un’attrazione reciproca, e a quel punto numerosi fan hanno iniziato a fare il tifo per questa coppia. Tuttavia la squalifica di Ginevra ha portato a un’interruzione della conoscenza, e così i due hanno preso strade diverse. Sul web tuttavia ancora in molti continuano a supportare i “Gintonic”, e i fan sono certi che una volta terminato il programma tra Spinalbese e la Lamborghini possa accadere qualcosa. In queste ore intanto proprio Antonino è tornato a parlare di Ginevra. Mentre chiacchierava con Luca Onestini e Giaele De Donà, l’hairstylist, come riporta blogtivvu, ha affermato:

“Lei mi aveva detto che l’avevo fatta passare per una poco di buono. In quella puntata non ho nemmeno parlato… sono rimasto così. Io ho parlato h24 di lei ed in puntata viene e mi dice questo? La settimana dopo è venuta a chiedere scusa. Poi è arrivato un aereo dove dicevano: “Meglio Ginevra senza Antonino”. Mi hanno mandato uno striscione contro invitandola a lasciarmi perdere. […] Sai quale era la cosa bella di Ginevra? Lei aveva attaccato Giaele, e non ci parlava nessuno, tutti quanti addosso, tutte le donne che ce l’avevano con lei. Ho parlato con Ginevra e lei non aveva gelosia… qua dentro c’è anche se non c’è niente di fisico. Lei invece con Giaele zero gelosia”.

Ma non solo. Successivamente, parlando con Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi, Antonino Spinalbese ha rivelato se sentirà Ginevra Lamborghini dopo il GF Vip:

“Se uscito di qua richiamo Ginevra? Ma ovvio… una delle prime persone appena arrivo in studio. Lei era quella più idonea a me, senza dubbio. L’estetica non c’entra niente”.

Edoardo:”Ti ha detto fai il bravino” #Gintonic pic.twitter.com/Qnu7TRCen4 — Chiaro_di_Luna (@Chiaro_di_Luna4) November 28, 2022

Cosa accadrà dunque tra Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini quando il GF Vip 7 terminerà? Non resta che attendere per scoprirlo.