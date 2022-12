Edoardo Donnamaria furibondo con Antonino: “Fuori di qui lo denunciavo”

NEWS

Debora Parigi | 14 Dicembre 2022

Durissime parole di Edoardo Donnamaria nei confronti di Antonino Spinalbese

Nelle ultime ore Edoardo Donnamaria è finito al centro dei commenti web per varie cose che lui ha detto nella Casa del GF Vip 7. Come vi abbiamo già riferito, ha avuto da ridire sul comportamento di Antonella Fiordelisi con Antonino Spinalbese. E nel farlo ha usato parole grosse nei confronti della fidanzata. Ecco che quindi viene da pensare che sia vicino a chiudere con lei dopo questo sfogo.

Ma non solo, Donnamaria ha anche parlato duramente di Spinalbese. A quanto pare non riguarda quello che è successo con Antonella, bensì lo ha criticato proprio come persona. Come riferisce il sito Gossip e TV (e ne parlano anche gli utenti su Twitter), Edoardo si è trovato a parlare con Alberto De Pisis e Oriana Marzoli. E in questa circostanza ha detto chiaramente quanto a lui Antonino non piaccia come persona usando termini molto forti.

A me come persona non piace per nulla e ci sono cose forti per cui lo dico adesso. Nonostante quello che mi aveva fatto mi ero pure riavvicinato. Poi mi ha sbroccato ancora ed ha provato a farmi passare dalla parte del torto. Lui pensa di avere qualcosa da recriminare nei miei confronti, quando sono io che ho subito. Antonino per me vale poco, non c’è competizione, lui per me vale zero, zero, ma zero. Per me è una persona di una cattiveria che fa paura. Lui ha fatto cose molto gravi. E queste cose brutte che penso di lui non derivano dalle scemenze che ha fatto con Antonella per infastidirmi. Io non sono fatto così, non vado in bestia per una cosa sola, ma c’è altro.

Come si legge, le dichiarazioni non sono certo leggere. Ma non finisce qui perché Edoardo Donnamaria c’è andato giù ancora più pesante con Antonino Spinalbese. Rivolgendosi proprio a Oriana, ha voluto puntare il dito sul comportamento che l’ex di Belen ha avuto verso di lei.

Ti posso solo dire che ha fatto cose pesantissime e non esagero, non è che mi sfogo, sono molto lucido. Fuori di qui se fossero successe certe cose le alternative erano due: o je menavo o lo denunciavo! Solo queste due soluzioni avrei avuto. E lui si attacca al fatto che gli ho detto che è un po**o. Senti Oriana a te non l’avevo mai detto, ma adesso lo dico pure a te. Sappiamo quello che avete fatto sotto le coperte e che il giorno dopo era più freddo. Poi la cosa della figlia e lui fa ‘ah ecco allora tu non sei sensibile e io mi allontano, non sei la donna per me’. Quello lì voleva solo sc****ti e poi mandarti a quel paese. Non c’è da girarci intorno e tirare in ballo la sensibilità e la profondità di una donna. Lui aveva un solo scopo e ha avuto quello che cercava.

Sicuramente queste cose verranno mostrate ad Antonino, magari nella prossima puntata del GF Vip. E a questo punto ci chiediamo quale sarà la reazione. Ci aspettiamo scintille.