Nicolò Figini | 29 Marzo 2023

GF Vip 7

Edoardo Donnamaria e Gianluca, l’ex di Antonella Fiordelisi, hanno adottato lo stesso look. Ecco le foto

Edoardo Donnamaria e Gianluca con lo stesso look

Adesso che sono entrambi fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip 7, Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi possono viversi con tranquillità la loro storia d’amore. Tuttavia qualcuno parla ancora di loro con pochi apprezzamento, ovvero Gianluca Benincasa. Di recente, infatti, ha rilasciato delle nuove dichiarazioni in merito al suo rapporto con l’influencer. Ha per esempio affermato di essere stato bloccato su WhatsApp:

“Stamattina avevo la sveglia alle 6:30 e alle ore 6:45 mi collego e lei, la prima cosa che ha fatto appena mi ha visto collegato, mi ha bloccato. Io non le avevo neanche mandato un messaggio. Ho pensato che, stando in compagnia di lui (Edoardo Donnamaria, ndr.), poteva pensare che se la contattavo e lei stava davanti a lui non poteva parlare più di tanto. Intanto mi ha bloccato, ma penso che si farà sentire tramite terzi”.

Nella giornata di oggi, tuttavia, sono stati fatti notare alcuni particolari dettagli. Pare, infatti, che l’attuale fidanzato e l’ex compagno della Fiordelisi stiano copiando il rispettivo look. Nella foto qui sotto possiamo vedere che i due hanno pubblicato sui social delle immagini nelle quali indossano la stessa identica felpa.

La stessa felpa di Edoardo Donnamaria e Gianluca

La stessa cosa è capitata anche per quanto riguarda le scarpe, le quali sembrano proprio appartenere allo stesso modello. Voi ve ne eravate accorti? Che cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un commento qui sotto.

Le stesse scarpe

Noi continueremo ad aggiornarvi non appena avremo maggiori informazioni sul rapporto tra Edoardo Donnamaria, Antonella Fiordelisi e Gianluca Benincasa. Continuate a seguirci, nel frattempo, per tante altre news.