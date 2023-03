NEWS

Vincenzo Chianese | 29 Marzo 2023

GF Vip 7

Le forti parole di Edoardo Tavassi

Nonostante manchino pochi giorni alla finale del Grande Fratello Vip 7, nelle ultime ore è scoppiata un’accesa lite tra Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia, che non è passata inosservata. Ma andiamo a scoprire cosa è accaduto. Tutto è iniziato quando i due Vipponi stavano giocando tra loro, rispondendo a delle domande l’uno sull’altro. Quando però Micol si è resa conto che Edoardo non ricordava neppure la sua data di nascita si è infastidita e a quel punto si è sfogata con Giaele De Donà. La cosa ha fatto però infuriare Tavassi e poco dopo nel van tra i due c’è stata una forte discussione, durante la quale i toni si sono accesi e sono volate parole grosse. Proprio la Incorvaia a un tratto ha affermato: “Comunque mi hai mandato a fare in c**o e hai detto che sono una sfigata di m**da”.

Non è tardata ad arrivare la reazione di Edoardo Tavassi, che si è infuriato con Micol. Il Vippone ha così fatto una vera e propria sfuriata, affermando:

“Non mi interessa. Vai avanti così, non me ne frega un ca**o di te, del Grande Fratello, della finale, non me ne frega niente. Fai quello che ti pare. Sei una povera sf*gata, ma io mi segno tutto, quindi stai apposto così. Vai a vincere questo GF, fallo vincere a Oriana, lo stai facendo apposta”.

Vai a far vincer Oriana smcncjsjsbdb mi spiace corvi ma se non registrate voi registro io !! pic.twitter.com/9EEElTPXwM — Ara4ver (@Ara4everr) March 29, 2023

Sui social nel mentre gli utenti si sono letteralmente divisi e in molti stanno duramente condannando Edoardo Tavassi per le sue forti dichiarazioni. C’è anche chi, sui social, chiede la squalifica del Vippone, specie dopo quanto accaduto con Donnamaria e Daniele Dal Moro. Ma cosa accadrà dunque in queste ore? Non resta che attendere per scoprirlo. Nel mentre continuate a seguirci per restare connessi con tutte le news sul Grande Fratello Vip 7, e non solo.