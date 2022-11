NEWS

Vincenzo Chianese | 22 Novembre 2022

GF Vip 7 Uomini e donne

Le parole di Cristina Quaranta

Sono trascorse alcune settimane da quando Cristina Quaranta ha lasciato la casa del Grande Fratello Vip 7. Dopo un mese di percorso l’ex volto di Non è la Rai è stata eliminata dal gioco, ed è così tornata alla sua vita di sempre. Proprio in queste ore la Vippona ha rilasciato una lunga intervista a Tv Sorrisi & Canzoni, durante la quale ha parlato della sua intensa esperienza all’interno del reality show. Queste le dichiarazioni di Cristina, riportate da Isa&Chia:

“Avrei voluto continuare almeno per altri due mesi, mi interessavano molto le persone nuove che sono entrate. Per un mese mi sono disintossicata dal cellulare, non mi è mancato neanche un po’. Stavo proprio bene in quella Casa, ma per il carattere che ho sono durata anche troppo! Certo, ti mancano le persone che ti aspettano fuori, ogni mattina mi svegliavo pensando a mia figlia Aurora. Però ringrazio Alfonso perché mi ha fatto capire che dopo cinque anni forse sono pronta per cercare l’amore”.

Ma non solo. A quel punto infatti Cristina Quaranta, dopo aver ammesso di essere pronta a ritrovare nuovamente l’amore, si è candidata anche come tronista di Uomini e Donne, lanciando un appello a Maria De Filippi. Per di più l’ex Vippona ha anche affermato che al suo fianco all’interno del dating show di Canale 5 vedrebbe bene nientemeno che Wilma Goich. Ecco cosa ha affermato Cristina a riguardo:

“Potrei propormi a Maria De Filippi come tronista a Uomini e Donne over. Magari anche con Wilma Goich, visto che anche lei ha capito che il suo cuore è pronto a innamorarsi ancora”.

Che Maria De Filippi prenda in considerazione la candidatura di Cristina Quaranta a Uomini e Donne? In attesa di scoprirlo continuate a seguirci per tante altre notizie sul Grande Fratello Vip 7, sul dating show, e tante altre news.