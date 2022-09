I fan notano un movimento sospetto sotto i pantaloni di Edoardo Donnamaria: ecco cosa è accaduto in queste ore.

Edoardo Donnamaria fa discutere il Web

Mancano poche ore alla quarta puntata del Grande Fratello Vip 7, e in questi minuti a finire sotto la lente d’ingrandimento (è proprio il caso di dirlo) del Web è stato Edoardo Donnamaria.

Come sappiamo, il protagonista di Forum ha varcato la porta rossa lo scorso giovedì e ha immediatamente conquistato il cuore del pubblico. Tuttavia poco fa è accaduto qualcosa che non è passato inosservato.

Mentre si trovava sul letto insieme ad Antonella Fiordelisi (che peraltro ha confessato il suo interesse per Edoardo) e a Elenoire Ferruzzi, Twitter ha notato un movimento “sospetto” sotto i pantaloncini del Vippone. A quel punto non sono mancati commenti ironici da parte degli utenti, e il video di quel frangente sta rimbalzando in Rete.

I fan notano movimenti sospetti sotto i pantaloni di Edoardo Donnamaria. pic.twitter.com/M9s1EkXxGc — disagiotv (@disagio_tv) September 29, 2022

Intanto Edoardo Donnamaria è al televoto, un televoto che non sarà eliminatorio ma decreterà la prima immunità di quest’anno. Al pubblico è stato chiesto infatti di votare il proprio Vippone preferito, per salvare il più votato dalle prossime (vere) nomination.

Cos’altro accadrà nel corso della puntata? Non resta che attendere per scoprirlo!

