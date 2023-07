NEWS

Andrea Sanna | 15 Luglio 2023

Il Collegio

Il primo libro di Rebecca Parziale de Il Collegio

Ricordate Rebecca Parziale? Forse questo nome potrebbe non dirvi nulla, ma se avete visto la sesta stagione de Il Collegio sicuramente vi ricorderete di lei. Classe 2007, di Genova, la ragazza aveva fatto molto parlare di sé lo scorso anno per un acceso diverbio con Maria Sofia Federico, accusata di essere una “falsa attivista”.

Se Maria Sofia sta facendo molto discutere per le sue scelte di vita e lavorative, anche Rebecca Parziale è tornata sotto la luce dei riflettori ma per un motivo differente. L’ex protagonista de Il Collegio 6, infatti, ha pubblicato il suo primo libro “Perfetta come sei”.

In libreria dal 23 maggio, Rebecca con il suo milione di follower su Instagram, si sta facendo conoscere nelle vesti di scrittrice oltre che influencer dopo l’esperienza a Il Collegio. È delle scorse ore la notizia che la ragazza è stata ospite dello Shopping Village Castel Romano di Roma. La giovane de Il Collegio è stata presente ieri per un firmacopie e meet & greet con i suoi fan. Le immagini su Twitter sono circolate in fretta, ma a colpire è stato il fatto che sia stata accolta da un ristretto numero di sostenitrici.

Probabilmente i più sapendo che ha un seguito importante su Instagram, pensavano appunto di trovare una schiera di fan molto più ampia. Per questo non è mancata l’ironia sui social da parte di tanti telespettatori de Il Collegio.

non il firma copie di rebecca parziale mi sto pisciando addosso pic.twitter.com/4gYVGbsAGL — mari🐺 || asr (@laureaadhonorem) July 14, 2023

In ogni caso Rebecca Parziale si dice comunque molto soddisfatta del lavoro che sta svolgendo. Poco dopo la pubblicazione del suo libro sui social l’ex allieva de Il Collegio ha manifestato tutta la sua gioia con queste parole:

“Non so descrivervi a parole l’emozione che sto provando in questo momento. Mai mai mai avrei pensato di realizzare il sogno di scrivere un libro in così poco tempo. È iniziato tutto per caso. E piano piano sto raggiungendo tutti quelli che erano i miei sogni da bambina. Ciò lo devo sopratutto a voi che mi sostenete sempre, siete la mia seconda famiglia e non vi potrò mai ringraziare abbastanza”.

Infine Rebecca Parziale ci ha tenuto anche a spiegare di cosa si parla nel suo libro: “In ‘Perfetta come sei’ troverete tanti outfit, consigli per ogni occasione e soprattutto potrete conoscermi un po’ di più, all’interno del libro ho raccontato cose che mai avrei pensato di esporre, ci ho messo il cuore e spero che vi possa arrivare tutta la passione con cui l’ho realizzato. Il messaggio che voglio dare è quello di sentirsi sempre a proprio agio con se stessi senza pensare al giudizio altrui perché tutte voi siete perfette come siete…”