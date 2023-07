NEWS

Andrea Sanna | 15 Luglio 2023

Antonella Fiordelisi

La richiesta di Antonella Fiordelisi

Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria, come noto da diverse settimane, non sono più una coppia. Nonostante ciò, però, diversi fan (probabilmente inguaribili romantici) sperano ancora in una possibilità per loro. Per questo sul web spuntano ancora foto e video dedicati a entrambi, con tanto di tag.

Già durante lo sfogo in diretta Antonella Fiordelisi, in lacrime, aveva richiesto espressamente di non voler più ricevere contenuti dedicati alla coppi. Dato che ormai tra loro era finita definitivamente. Concetto che, a quanto pare, è stata costretta a ribadire anche nelle scorse ore.

Su Twitter Antonella Fiordelisi ha pubblicato un pensiero in cui ha ribadito quanto scritto sopra:

“Visto che purtroppo qualcuno non vuole vedere la realtà dei fatti, chiedo alle persone che mi vogliono bene di non taggarmi più in fancam o altre cose che possono farmi destabilizzare. Grazie”. La ferita dopo la rottura con Edoardo Donnamaria è ancora fresca. Di conseguenza rivedere i momenti vissuti insieme non fa che provocare malumore in Antonella Fiordelisi.

Sempre nel medesimo tweet l’influencer ha aggiunto dell’altro ancora, svelando le ragioni della sua assenza alla serata in programma ieri, in cui ha preso parte il solo Edoardo: “Data la mia sincerità vi comunico che ieri sera dovevo esserci anche io. Contratto firmato e tutto. Ma vista la situazione non sono andata. Vi aggiornerò per quanto riguarda i prossimi eventi”.

Vista la mia sincerità vi comunico che ieri sera dovevo esserci anche io. Contratto firmato e tutto. Ma vista la situazione non sono andata. Vi aggiornerò per quanto riguarda i prossimi eventi — Antonella Fiordelisi (@Anto_Fiordelisi) July 15, 2023

Dopo questo tweet diversi fan sono andati a favore di Antonella Fiordelisi e spronato gli altri a smetterla di farla stare male con foto e video, che non fanno altro che ricordarle Edoardo.

Peraltro solo la scorsa settimana Edoardo Donnamaria ha smentito il ritorno di fiamma (che tanto si vociferava) con Antonella Fiordelisi. Lo speaker ha raccontato durante una diretta su Instagram di aver avuto modo di risentire la sua ex Antonella e di essere rimasto in buoni rapporti con lei, sebbene abbiano messo fine alla loro relazione.

Ciò significa dunque che entrambi hanno deciso di voltare pagina, anche se ci sono dei fan ancorati ancora all’idea di coppia.