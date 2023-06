NEWS

Andrea Sanna | 25 Giugno 2023

GF Vip 7

La segnalazione su Edoardo Donnamaria

Crisi profonda tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi e stavolta sembra davvero insanabile il rapporto. Alcuni fan, nonostante tutto, ci sperano ancora. In ogni caso l’influencer si è detta delusa dai comportamenti del suo (ex?) fidanzato e gli ha lanciato diverse accuse sui social. Frecciatine alle quali lo speaker romano ha replicato.

Poco dopo l’accaduto in tanti hanno messo bocca su quanto si è verificato. Anche gli ex di Antonella Fiordelisi, Francesco Chiofalo e Gianluca Benincasa. Entrambi hanno preso le parti di Edoardo Donnamaria. Nelle scorse ora a dire la sua è stato pure Edoardo Tavassi. L’ex vippone ha dichiarato di non essere a conoscenza di quanto successo, esprimendo poi in maniera piuttosto diplomatica il suo pensiero. E proprio la recente segnalazione in qualche modo coinvolge anche lui.

Questo perché come riportato da Deianira Marzano su Twitter, Edoardo Donnamaria per ripicca avrebbe fatto alcune cose nei confronti di Antonella Fiordelisi. Ecco quanto si apprende: “Lui che per dispetto le dice che chiama Tavassi e Micol. Ma che siamo alle elementari?”. Segnalazione che giunge dopo che l’esperta di gossip, amica della Fiordelisi, ha avuto modo di parlare con lei al telefono.

Il post Twitter di Deianira su Edoardo Donnamaria

Come noto Antonella Fiordelisi per quanto ci abbia provato, non è mai riuscita a instaurare un’amicizia con Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia, sebbene i due siano legati a Edoardo Donnamaria. Da ricordare poi oltretutto che Micol è anche l’ex dello speaker radiofonico.

Questo scenario, infatti, dentro la Casa del GF Vip 7 ha spesso scaturito diverse discussioni. E oggi sembra riemergere secondo la segnalazione fornita dalla Marzano sul suo account di Twitter. Nessuna delle parti al momento si è pronunciata a riguardo, ma non è escluso che Edoardo Donnamaria possa tornare a parlarne, così come Antonella Fiordelisi. Staremo a vedere.