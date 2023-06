NEWS

Andrea Sanna | 25 Giugno 2023

Uomini e donne

Silvia e Sabino del Trono Over di Uomini e Donne si sono lasciati. Ad annunciarlo è la dama in diretta su Instagram

Silvia Zanin è stata protagonista del Trono Over di Uomini e Donne e nella giornata di ieri ha annunciato la rottura con Sabino. L’ex Dama e l’ex Cavaliere si sono conosciuti nel corso dell’ultima edizione e ad aprile hanno lasciato insieme il programma. Entrambi si sono detti desiderosi di viversi fuori lontani dalle telecamere.

A distanza di alcuni mesi da quel momento, però, la coppia di Uomini e Donne ha interrotto la propria conoscenza. Ad annunciarlo è stata proprio Silvia Zanin in diretta con il profilo Instagram FraLof. Ai fan del dating show di Canale 5 ha fatto sapere che lei e Sabino non stanno più insieme e gli ha riservato non poche frecciatine.

Delusa dall’accaduto, l’ex Dama di Uomini e Donne ha fatto sapere che si sarebbero detti addio dopo appena 10 giorni dall’uscita dal programma. Silvia ha raccontato di averlo scelto perché è una persona che vive di emozioni e sensazioni. Ha aggiunto poi di avergli dato una possibilità perché ci teneva, per poi lanciare una stoccata:

“Lui ha saputo vendersi molto bene. Se avesse partecipato a un Golden Globe, avrebbe vinto come miglior attore protagonista. Da Oscar. Avrebbe vinto l’Oscar. E io non l’ho capito perché, come tante, ci ho voluto credere”.

Nel suo discorso l’ex volto di Uomini e Donne ha affermato di esserci rimasta molto male. Silvia reputava Sabino l’uomo con cui era certa potesse nascere una storia importante. Ma così non è stato. Poi ha lanciato un’altra frecciatina al vetriolo: “Sono stata usata, se proprio devo dirla tutta. Ho riflettuto su alcuni comportamenti. La redazione già sa, non voglio andare oltre”.

Insomma un’altra coppia del Trono Over non ha avuto il suo lieto fine. Di recente abbiamo appreso anche della rottura tra Isabella e Fabio dopo appena un anno di matrimonio.