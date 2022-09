Le critiche a Edoardo Donnamaria

Edoardo Donnamaria sta subendo qualche critica dal Web per un gesto compiuto nei confronti di Elenoire Ferruzzi. Il giovane concorrente, infatti, questa sera era… particolarmente contento, e il senso dell’affermazione è chiaramente comprensibile dal video che trovate sotto.

Malgrado Edoardo abbia provato a mostrarsi disinvolto, tutto ciò non è passato inosservato agli utenti di Internet. Ogni cosa si è svolta mentre il volto di Forum si trovava sul letto, tra l’influencer e Antonella Fiordelisi.

L’intero siparietto, in un primo momento, poteva anche far divertire. A un certo punto, però, Edoardo si è alzato e, dopo aver girovagato intorno al lettone, si è avvicinato a Elenoire poggiandole il bacino contro il fondoschiena.

La faccia della Ferruzzi appare immediatamente stupita, e il motivo è chiaro. Se il Web ha tirato in ballo perfino le molestie, è indiscutibile che la reazione della performer sia stata ben altra. Sempre nel video qui sotto, infatti, la si sente commentare: “Ma che meraviglia“.

Subito dopo Edoardo Donnamaria, divertito dalla reazione dell’amica, si allontana e commenta a sua volta: “Sì, ma dura poco“.

questo video è la perfezione #gfvip pic.twitter.com/obcYZ327Zm — mars (@mrcprovacitu) September 29, 2022

Il Web insorge verso il focoso Edoardo

Dicevamo già sopra che non sono mancate le critiche molto aspre della Rete, che ha letto negativamente il gesto di Donnamaria. Passando in rassegna le esternazioni degli utenti di Twitter alla scena si va da “ma che scena orribile è?” a “ma fa sul serio questo?“.

Edoardo eccitato che lo appoggia a Elenoire, ma cosa sto vedendo 💀💀#gfvip pic.twitter.com/xsoGuxhY5U — soleilandia ☀️ (@sisonokevin) September 29, 2022

Alcune persone sono state ancora più dure: “Se lo avesse fatto a me si trovava castrato nel giro di tre secondi“. O ancora: “Probabilmente la sua quotidianità non prevede altro“. E poi: “Edoardo schifo assoluto“, “Veramente, non ho parole. Peggio delle bestie“.

Sicuramente Edoardo lo riteneva un gesto divertente e simpatico, verrebbe da dire naturale per un carattere goliardico e abituato allo scherzo come il suo. Ciononostante, la lunga lista di commenti negativi ci dice anche che all’esterno della Casa la percezione è stata diversa.

Tutto ciò gli costerà forse la permanenza nel gioco? Edoardo sarà eliminato per questo dal pubblico a casa, se mai dovesse andare in nomination? Staremo a vedere.

