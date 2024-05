Imbarazzo in diretta a L’isola! Edoardo non sa di essere ripreso e si sistema…i gioielli di famiglia

NEWS

Debora Parigi | 23 Maggio 2024

isola dei famosi 2024

Risate in studio all’Isola dei famosi quando Edoardo Franco, pensando di non essere in diretta, ha dato una sistemata alle sue parti intime

Momento divertente durante la diretta dell‘Isola dei famosi. Edoardo Franco è stato chiamato in zona nomination per parlare di una cosa segreta ma, senza sapere di essere ripreso, si è dato una sistemata alle sue parti intime. Lo studio del programma è scoppiato a ridere.

Edoardo Franco si sistema le parti intime durante la diretta dell’Isola dei famosi

Non tutti se ne sono accorti, ma c’è stato un momento durante la diretta di stasera, mercoledì 22 maggio, dell’Isola dei famosi in cui un gesto di Edoardo Franco ha fatto scoppiare a ridere tutto il pubblico in studio. Il fatto è accaduto dopo la catena di salvataggio, quando Vladimir Luxuria ha chiamato in zona nomination il naufrago.

La conduttrice ha voluto parlare con il concorrente per un segreto tra loro. In pratica Edoardo ha un amuleto dato dalla redazione che può usare per togliere la nomination oggi a se stesso o a un altro naufrago e quindi più avanti deciderà che fare. Ma questo gli altri naufraghi non lo sanno.

Poco prima di questo dialogo, però, è successa una cosa che dicevano fatta proprio da Edoardo Franco. In pratica il cuoco, non sapendo di essere in diretta e quindi già ripreso dalle telecamere in collegamento, si è dato una sistemata ai…gioielli di famiglia.

La scena non si è vista in puntata, poiché mentre accadeva la telecamera della messa in onda era puntata su Vladimir Luxuria. Solo che in studio, sul led, la scena era mostrata quindi tutti i prensenti hanno visto quanto successo. E infatti sono scoppiati tutti a ridere.