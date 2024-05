Vladimir Luxuria sbotta e critica alcune naufraghe: “Rispettatela, non fate le maestrine”

NEWS

Debora Parigi | 22 Maggio 2024

isola dei famosi 2024

In questi giorni ci sono stati degli scontri con la nuova leader Karina che è stata criticata da alcuni naufraghi. Questa mancanza di rispetto del ruolo di leader non è piaciuto molto a Vladimir Luxuria che è intervenuta e ha fatto una tirata di orecchie ad alcune concorrenti.

Il richiamo di Vladimir Luxuria ad alcune concorrenti dell’Isola dei famosi

In questi giorni Samuel Peron ed Edoardo Stoppa sono stati mandati in un’altra isola per affrontare alcune prove. Il ruolo di leader lo ha ricoperto Karina, una delle ultime arrivate. Ma qualcuno non ha visto di buon occhio questo suo ruolo o il modo di svolgerlo e ci sono stati dei battibecchi.

Uno degli scontri più forti è stato ieri quando Karina è andata in missione con Alvina e ha chiesto a Greta e Khady di controllare il fuoco. Questo fuoco è diventato molto flebile ed è interventua Matilde per rinvigorirlo. Quando poi la leader è tornata è stata accusata di non aver fatto bene il falò.

Di questo se n’è parlato questa sera nella puntata dell‘Isola dei famosi tra chi ha difeso Karina e chi è andato contro di lei. A difenderla sono stati Edoardo Franco e Dario Cassini, mentre Matilde, Khady e Greta hanno continuano ad andare avanti per la loro strada su quello che pensano di lei.

Così è intervenuta Vladimir Luxuria che ha fatto una bella ramanzina alle tre naufraghe con una tirata di orecchie. “Volevo dare una notizia a tutti i naufraghi, a Greta, a Matilde e a Khady”, ha iniziato la conduttrice. “Quando c’è una leader, RISPETTATELA! Perché è lei che fa le regole e non siete voi che dovete fare le maestrine, le prime della classe tutte le volte”.

A questa frase sono partiti i grandi applausi in studio da parte del pubblico.