Nicolò Figini | 10 Marzo 2023

GF Vip 7

Il gesto di Edoardo Tavassi

Ieri sera Edoardo Tavassi ha subito un provvedimento disciplinare a causa di un gesto che è stato ritenuto troppo violento rispetto alle nuove linee guida che sono state date dalla produzione nelle ultime settimane. Il vippone, infatti, dopo una partita a biliardo con Luca Onestini ha lanciato la stecca a terra con forza. Un atto compiuto senza alcuna rabbia, come ha confessato anche lui. Stava semplicemente scherzando con l’amico. Queste le parole del conduttore:

“Dopo mesi e mesi di reclusione, quello che fate vi sfugge, non sempre avete il controllo delle vostre azioni. Ad un certo punto tu hai avuto una reazione incontrollata di stizza, hai preso la stecca del biliardo e l’hai buttata per terra. Hai fatto seguire questo gesto da una espressione molto volgare che non saremo qui a ripetere. Dopo la mia reprimenda, abbiamo deciso di non farlo vedere al pubblico, perché è molto forte. Ora è arrivato un provvedimento da parte del Grande Fratello. Non è ammissibile, non può più essere tollerato un comportamento del genere, per questo motivo sei ammonito”

Proprio per questo motivo Edoardo Tavassi ha totalmente cambiato atteggiamento. Nella notte ha giocato una nuova partita con Micol Incorvaia. In questo caso, però, una volta concluso il suo turno ha appoggiato la stecca sopra il tavolo del biliardo con delicatezza. Le vediamo anche nel video qui sotto mentre la accarezza facendo scoppiare a ridere Onestini.

EdoT a fine partita prima: lanciando stecche.

EdoT a fine partita ora: pacchettine delicate.

⚰️⚰️#incorvassi #gfvip pic.twitter.com/MI1hvXS7ts — Sandy 🍿 (@Sandy___8) March 10, 2023

Oltre a quello dedicato a Edoardo Tavassi, in serata abbiamo assistito a un altro provvedimento. Stiamo parlando di quello rivolto a Edoardo Donnamaria, il quale è stato squalificato. Continuate a seguirci per non perdervi tante altre news.