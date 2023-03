NEWS

Vincenzo Chianese | 10 Marzo 2023

Quella di ieri non è stata una puntata semplice e solo dopo la diretta a scagliarsi contro gli autori del GF Vip è stato Luca Onestini. Ma facciamo un passo indietro e rivediamo tutto quello che è accaduto. Come abbiamo visto, nel corso della serata è arrivata un’ammonizione per Edoardo Tavassi, a causa di alcuni comportamenti eccessivi durante una partita a biliardo. Il Vippone infatti preso dalla foga ha lanciato per aria la stecca, attirando l’attenzione su di sé. Ma non è finita qui. A finire al centro dell’attenzione è stato anche Edoardo Donnamaria, che è stato squalificato dal programma per via di alcune frasi scomode contro Antonella Fiordelisi.

Come se non bastasse nel post puntata è scoppiata un’accesa lite tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli e ben presto i toni tra i due si sono scaldati. Proprio l’ex tronista di Uomini e Donne infatti ha alzato la voce, e in molti stanno ipotizzando che il suo comportamento potrebbe comportare un’ulteriore squalifica. Nel mentre a dire la sua su quanto accaduto è stato proprio Luca Onestini, che dopo aver visto Daniele sbottare non ha potuto fare a meno di tacere e scagliandosi contro il GF Vip ha affermato:

“Riprendono Tavassi per una stecca e Daniele che sta facendo il disastro, allora?”.

Le parole di Luca Onestini naturalmente non sono passate inosservate, e in molti si chiedono già cosa potrebbe accadere a Daniele Dal Moro. L’ex tronista del dating show di Maria De Filippi potrebbe davvero rischiare la squalifica a causa di quanto accaduto stanotte con Oriana Marzoli? Non resta che attendere per scoprirlo. Nel mentre continuate a seguirci per tante altre news sul Grande Fratello Vip 7, e non solo.