1 Come sta Edoardo Tavassi

La scorsa settimana come ormai tutti sappiamo c’è stato un piccolo infortunio per Edoardo Tavassi a L’Isola dei Famosi. Il naufrago infatti si è fatto male al ginocchio ed è così stato immediatamente portato da un medico. Tuttavia le cose non sono andate come previsto e lunedì sera nel corso della semifinale Edoardo è stato costretto al ritiro, a soli 7 giorni dalla finalissima. Naturalmente il web è entrato letteralmente in subbuglio e in molti considerano il fratello di Guendalina il vincitore morale di questa lunga edizione del reality show. Tavassi nel mentre parlando del suo incidente ha affermato:

“Ho sbattuto contro qualcosa, uno scoglio e ho sentito la botta. Quando ho appoggiato il piede ho sentito uno ‘stuk’ e ancora uno ‘stuk’ e da quel momento non sono più riuscito a piegare il ginocchio. E da quel momento ho cominciato a piangere. La paura mia è stata da sempre non concludere l’Isola. L’avrei fatta pure da zoppo, ma purtroppo l’esito del medico è chiaro”.

Attualmente Edoardo Tavassi ha fatto rientro in Italia e ha già avuto occasione di riabbracciare i suoi cari. Ma come sta dunque oggi l’ex naufrago dopo l’infortunio? Attualmente sembrerebbe che Edoardo stia bene. Poche ore fa infatti si è mostrato sui social felice e allegro mentre si trovava a cena proprio con sua sorella Guendalina, segno dunque che non dovrebbero esserci grossi problemi fisici.

In queste ore nel mentre sul web è circolato un gossip che non è passato inosservato. Pare infatti che un’ex naufraga ci abbia provato con Edoardo subito dopo il suo ritiro da L’Isola dei Famosi 16. Andiamo a rivedere di chi si tratta e quello che sarebbe accaduto.