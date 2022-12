NEWS

Nicolò Figini | 18 Dicembre 2022

GF Vip 7

Antonino Spinalbese è finito in nomination al GF Vip e ha lanciato un appello ai fan per farlo uscire dalla casa

L’appello di Antonino Spinalbese

Ieri sera è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip e come ogni volta, a fine puntata, è stato dato ampio spazio alle nomination. Tra coloro a rischio eliminazione, quindi, troviamo anche Antonino Spinalbese. Nel post appuntamento in diretta, poi, il concorrente si è ritrovato in giardino con Ginevra Lamborghini e Giaele De Donà. A loro il vippone ha confessato che vorrebbe andarsene dal programma e non è la prima volta che fa tale affermazione:

“No non mi dispiace assolutamente di essere finito in nomination. Gin, Antonino se ne vuole andare. Sì è la verità guarda. Pubblico, odiatemi vi prego. Sì in questo televoto odiatemi. Non pensavo davvero che sarei durato così tanto. Io poi non sono mai andato al televoto. Solo una volta ma era per il preferito. Però ho avuto una soddisfazione, Daniele che ha vinto contro Donnamaria. Ragazzi odiatemi davvero ve lo chiedo“.

In seguito Antonino Spinalbese ha fatto un rapido calcolo e ha notato che in totale sono sei in nomination. Ha subito affermato che sarà difficile andarsene a casa considerata l’elevata quantità di vipponi a rischio. Ecco cosa riporta anche Biccy: “Quanti siamo in nomination? Sei, ma sarebbe bellissimo se… Però con altri cinque forse è difficile. Sono felicissimo di essere andato in nomination , ma in sei è dura uscire“. Dopo tre mesi si sente affaticato e spera che la gente possa iniziare a odiarlo:

“Sono stato qui 90 giorni e sono andato fuori di testa. Sì non si vede che sono mezzo impazzito?! Spero da la gente mi odi almeno un po’ ragazze. Non ci vuole nemmeno troppo ad odiarmi? Brava Giaele tu metti anche il carico così mi odiano più di prima“.

