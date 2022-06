1 L’interesse di Edoardo Tavassi

Edoardo Tavassi dopo L’Isola dei Famosi è stato intervista dall’account Instagram Pipol TV. In questa occasione, infatti, ha parlato del suo percorso, rivelando se è soddisfatto: “Molto, ho dato tutto. Sono anche stata felice per la vittoria di Nicolas che per me è un fratello. Non poteva concludersi meglio!“. Ma non solo. L’ex naufrago si è ritrovato a risponde a una domanda molto diretta. Chi sceglierebbe tra Mercedesz ed Estefania.

Con la prima ha avuto una bellissima intesa per gran parte del suo percorso. Nel frattempo, però, si è diffuso un pettegolezzo secondo il quale con la Bernal ha avuto un flirt. Fatto sta che, a sorpresa, si è scagliato contro la Henger preferendo Estefania:

Sicuramente Estefania! La porterei volentieri a cena. Lei nel bene e nel male si è sempre mostrata per quello che è, e non si è nascosta. Mercedesz invece ha giocato molto. Quando non c’erano i cameraman presenti in spiaggia sembrava capirmi, appoggiarmi. Poi quando le telecamere arrivavano si trasformava in vittima per catturare l’attenzione del pubblico. A me questo genere di persone non mi piacciono e non le preferirò mai a nessuno.

Le antipatie per Edoardo Tavassi non terminano qui. Ricordiamo, infatti, gli scontri con Jeremias Rodriguez e il padre. Proprio loro, infatti, non vorrebbe rivedere mai più: “Non li vorrò mai più rivedere. La falsità che hanno dimostrato non la tollero e non la tollererò mai“. Ovviamente ci sono anche dei lati positivi nella sua partecipazione a L’Isola dei Famosi, come per esempio Ilary Blasi. La porterebbe a cena? La sua risposta è stata la seguente:

A cena? Ci andrei a vivere! Lei è la donna della mia vita. È la migliore di tutte! Faccio un appello a lei: “Adottami! Mettimi anche in uno sgabuzzino a casa Totti” (ride). La adoro, è unica.

