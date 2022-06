1 Il presunto flirt tra Edoardo ed Estefania

Su Pipol TV nei giorni scorsi è emerso un gossip su Edoardo Tavassi ed Estefania Bernal. Stando a quanto raccolto dalla pagina Instagram dopo la scorsa puntata ci sarebbe stato l’incontro in resort tra l’infortunato Edoardo ed Estefania (eliminata a un passo dalla finale insieme a Pamela Petrarolo). In base a quanto riferito la modella argentina avrebbe flirtato con il fratello di Guendalina, il quale però le avrebbe rifilato un due di picche.

Questo perché secondo quanto ammesso anche ieri, Edoardo Tavassi sembra intenzionato a voler conoscere Mercedesz Henger e capire come andranno davvero le cose tra loro. Ciò permetterà a entrambi di comprendere se la loro conoscenza può davvero andare oltre una semplice amicizia.

Nel corso della finale de L’isola dei Famosi Ilary Blasi ha stuzzicato Edoardo Tavassi una volta arrivato in studio, spiegando che poi avrebbero affrontato l’argomento. Giunta in studio anche Estefania Bernal, la conduttrice ha colto la palla al balzo per parlare di queste ‘voci di corridoio’ con i diretti interessati.

Inizialmente Ilary ha chiesto alla modella di parlarle del rapporto che tanto ha fatto discutere con Roger Balduino. Lei ha spiegato di volergli molto bene e di averlo conosciuto in aeroporto e poi durante i giorni di permanenza nel resort, fino alle settimane sull’isola: “Le cose poi non sono andate bene. Se io provo qualcosa? Sì, ho provato qualcosa ancora prima di iniziare. Mi piaceva un sacco”.

A quel punto la Blasi ha congedato Estefania, facendola accomodare, per poi fare una premessa: “In realtà devo ancora parlare di Estefania, Roger e qualcun altro…Perché Vladimir mi ha confidato un pettegolezzo”. Ed è qui che è tornato in ballo il rumor del presunto flirt tra la Bernal ed Edoardo Tavassi. Ecco quanto emerso e le loro parole…