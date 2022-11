NEWS

Andrea Sanna | 25 Novembre 2022

GF Vip 7

La confessione di Oriana Marzoli

Tra Oriana Marzoli e Antonino Spinalbese è o no successo qualcosa sotto le coperte al GF Vip? Dopo i sorrisetti e le frasi a metà pronunciate da entrambi, nella notte è arrivata un’inaspettata confessione da parte della venezuelana. A scoprire tutto e restarne un po’ sconvolto è Edoardo Donnamaria, il quale ha posto precise domande alla coinquilina.

Edoardo Donnamaria e Oriana Marzoli si sono messi a chiacchierare in veranda, insieme a loro come mostrato nel video ci sono anche altri concorrenti. I due però parlano fitto fitto e il volto di Forum le ha domandato cosa è successo. Oriana Marzoli lascia intendere che tra lei e Antonino è finita ancor prima di iniziare e, come potete vedere dal filmato, Edoardo la tempesta di quesiti e arriva a scoprire, per l’appunto, cosa è accaduto sotto le coperte:

“Quindi ti sei lasciata davvero? Ma è successo quello sotto le coperte? Intendo il fatto completo, quello. Sì? Oddio e poi dopo ti ha mollata con la cosa della Ferrari e Porsche? Veramente? Poi come avete fatto, come si fa qui dentro? No, dai ma veramente? Mamma mia ragazzi. Però sei scema, Antonella non si sarebbe mai concessa se avesse avuto dubbi su di me. Tu Antonella tu lo sapevi? E perché non me l’hai detto? Se Antonella non fosse stata sicura non sarebbe andata oltre e non lo fa nemmeno adesso”, ha detto Edoardo Donnamaria rivolgendosi a Oriana Marzoli.

Successivamente tutti e tre ne hanno parlato insieme appartati e ancora una volta sono emersi altri dettagli, in cui Edoardo Donnamaria ha preso se stesso come esempio, confessando quando accaduto a lui in passato. Oriana Marzoli e Antonella Fiordelisi hanno ascoltato con attenzione…

#Gfvip #gintonic #incorvassi

Ma edobau un ora fa si stava dicendo schifato dell'atteggiamento di Antonino e ora se ne esce "A me è capitato mille volte dire cazzo questa è carina mi piace e dopo che (scopi) dico ma sai che c'è che me frega a me"

Ma quanto è ridicolo😭 pic.twitter.com/jUZK1betrv — Moadon Kaduregel Maccabi Haifa (@Maccabi1913) November 25, 2022

Sempre in chiacchiera con Antonella, Edoardo ha preso le difese di Oriana Marzoli. Secondo lui la figlia per Antonino sarebbe solo una scusante e non si sarebbe dovuto comportare in questo modo con Oriana: “Lasciamo perdere non mi far parlare di questa cosa. Ma poi qui fa una figura di m***a se esce tutto, è un casino se esce”, ha detto Donnamaria, spiegando i non poterne parlare e se lo facesse direbbe solo cose negative, invitando Antonella a cambiare discorso. Quest’ultima però ha giustificato Antonino Spinalbese: “E comunque io non l’avrei mai fatto. Alla fine lui ha fatto bene, se non è sicuro. Non penso che questa cosa uscirà. Ok allora non parliamone“.

Siamo sicuri che ora la questione non verrà affrontata in puntata?