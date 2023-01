NEWS

Nicolò Figini | 2 Gennaio 2023

Il nuovo fisico di Enzo Miccio

Enzo Miccio in questi mesi ha deciso di cambiare totalmente il suo corpo e tonificarlo ancora più di prima. Il wedding planner è sempre stato slanciato e snello, ma adesso ha voluto fare un passo ulteriore e impegnarsi in palestra per diverso tempo, probabilmente seguendo un determinato regime alimentare con la consulenza di un professionista. Fatto sta che in queste ore su Twitter sta diventando virale una sua foto. L’immagine in questione lo ritrae in palestra con la maglietta alzata.

Qui sotto, infatti, possiamo vedere il suo nuovo fisico e gli addominali che prima erano appena accennati. Nella descrizione della foto si può leggere: “Fatti sotto 2023 e cerca di comportarti bene perché il Miccio ha fatto i muscoli“. Una trasformazione che ha stupito i suoi fan e tante altre persone che lo hanno visto sui social. Le reazioni sono state le più disparate. C’è, infatti, chi ha pubblicato video divertenti o chi frasi per dimostrare il proprio stupore.

Una persona ha scritto che il suo obiettivo per questo 2023 sarà avere lo stesso fisico del wedding planner. Poi ha aggiunto scherzando: “Non avrei mai pensato di dire questa cosa nella mia vita“. Qualcuno ha ironizzato anche sulla partecipazione a Pechino Express: “La prossima stagione di Pechino Express ha detto che la vuole fare senza maglietta“. Oppure c’è chi ha tirato in ballo anche Salvatore Aranzulla, anche lui con un fisico molto tonico: “Pensavo fosse Salvatore Aranzulla con la faccia di Miccio photoshoppata“.

