Edoardo Tavassi ha reso pubblica una lista Amazon per farsi fare regali costosi dai fan? La pesante illazione

Debora Parigi | 18 Luglio 2023

Polemica su Edoardo Tavassi dopo la lista Amazon costosissima

Oggi sui social è scattata una vera e propria polemica che riguarda un ex concorrente del GF Vip 7. Stiamo parlando di Edoardo Tavassi che, secondo alcune segnalazioni, avrebbe condiviso con i suoi fan il link che rimanda a una lista desideri Amazon contente oggetti che gli occorrono per lavorare. Ma quello che viene raccontato dagli utenti è una pesante illazione.

Un utente ha fatto sapere che il fratello di Guendalina Tavassi avrebbe condiviso questa lista con tutte le persone che lo sostengono dicendo che si tratta di oggetti che gli servono per le due dirette Twitch. Ma la persona in questione ha fatto notare che nella lista ci sarebbe anche oggetti come magliette, fumetti e addirittura un’aspirapolvere. Insomma, quindi oggetti che non c’entrerebbero nulla con il suo lavoro su Twitch.

Ma non solo, indagando un po’ su Twitter, abbiamo trovato vari commenti di utenti spagnoli decisamente indignati. Qualcuno ha anche pubblicato uno screen di una parte di questa lista Amazon creata da Edoardo Tavassi. E vediamo la presenza addirittura di una fotocamera del costo di oltre 2500 euro. In pratica parliamo di oggetti che hanno un grande valore.

Con la narrativa de poner la lista de regalos en Amazon me quedo loca, pero es que encima poner una Cámara de 2500e?

Holaaaa?? Todo bien por Italia? Pero los fans les compran estas cosas?



Os paso bizum y regaladme a mi cosas jajajajajajaja :_____ pic.twitter.com/JQpk5JGZPT — Cris (@CrisGHReality) July 16, 2023

Sono prezzi ovviamente congrui alla tipologia del prodotto e che chi fa certi mestieri compra. Ma quello che fa indignare molti utenti è il fatto che una persona famosa, quindi con un certo tipo di guadagno e con delle entrare sostanziose per quello che fa, chieda ai suoi fan di regalargli questi oggetti molto costosi. E magari si tratta di persone che hanno un normale stipendio o addirittura non lavorano nemmeno.

Sempre sul web, c’è anche chi fa notare che comprare strumenti per il lavoro è un investimento per se stessi. Quegli stumenti permettono di svolgere una certa attività che poi fa rientrare tutti i soldi spesi e anche il guadagno. Mentre in questo caso, sempre secondo gli utenti, Tavassi così non spenderebbe alcuna cifra per il suo lavoro e avrebbe tutto il guadagno. Come detto, si tratta di una pesante illazione da parte del web da cui noi ovviamente ci dissociamo, riportando solo quello che sta accadendo tra gli utenti.