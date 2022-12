NEWS

Nicolò Figini | 22 Dicembre 2022

GF Vip 7

Micol ed Edoardo Tavassi dentro l’armadio

La conoscenza tra Micol Incorvaia ed Edoardo Tavassi sta proseguendo a gonfie vele. Tanto che in una delle precedenti dirette su Canale 5 il vippone ha ricevuto la visita della madre, la quale ha conosciuto proprio Micol. La mamma gli ha raccomandato di comportarsi bene: “Impara a comportarti con le donne bene. Con Micol devi sempre essere dolce e carino. Le cose vostre, tenetevele per voi. Non andare a spiattellare a certe persone”.

In queste ore sono stati visti in atteggiamenti intimi in giro per la casa. Oriana Marzoli li ha anche beccati dentro il van mentre si stavano baciando. In seguito, come vediamo dal video qui sotto, si sono ritrovati in camera davanti all’armadio per scegliere alcuni vestiti. Con loro, seduti sul letto, Edoardo Donnamaria e Luca Onestini. A un certo punto i due in piedi iniziano ad abbracciarsi e a baciarsi con le ante dell’armadio aperte davanti a loro. Tavassi la spinge dentro e seguendola si chiude gli sportelli dietro di sé.

“Qua si può fare, ragazzi. Guarda!“. Donnamaria li guarda e dice: “Mi sa che lo hanno già fatto, non ti stai inventando un ca**o“. Chiaramente il volto di Forum fa riferimento a Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. La loro storia d’amore è nata proprio tra le mura della casa del Grande Fratello Vip e oggi aspettano un bambino insieme. Chissà che la stessa sorte non possa toccare proprio anche a Tavassi e Micol. Staremo a vedere.

Nel frattempo lasciamo che si godano questo tempo insieme. Al GF Vip non si sa mai quando qualcuno uscirà a causa delle nomination. Vi terremo aggiornati nel caso in cui dovesse succedere qualcosa di rilevante. Nel frattempo vi ricordiamo di continuare a seguirci per non perdervi tante altre news.