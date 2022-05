1 Il sacrificio di Edoardo Tavassi

Ieri sera protagonista della nuova diretta de L’Isola dei Famosi 16 è stato senza dubbio Edoardo Tavassi. Come sappiamo solo qualche giorno fa il naufrago ha deciso di continuare il suo percorso in Honduras, dopo aver saputo del prolungamento del reality, mentre sua sorella Guendalina ha scelto di fare rientro in Italia per motivi personali. Durante la serata così Edoardo è stato messo difronte a una nuova decisione, e naturalmente non sono mancati i colpi di scena.

Tavassi ha infatti dovuto scegliere se farsi rasare i capelli a zero in cambio di cibo per tutto il gruppo. Dopo un tentennamento iniziale, il fratello di Guendalina ha scelto di sacrificarsi per tutti i suoi amici, e a quel punto Carmen Di Pietro, che si è improvvisata parrucchiera, ha tagliato i capelli del suo compagno. Sui social in molti hanno apprezzato il gesto del naufrago, che è già visto dai più come uno dei possibili vincitori di questa edizione de L’Isola dei Famosi.

Ad assistere alla scena dall’Italia intanto è stata proprio Guendalina, che ha postato sui social un filmato che sta diventando virale. Mentre Edoardo Tavassi si sacrifica per il gruppo infatti, si sente chiaramente Chloe, figlia di Guendalina, piangere alla vista di suo zio mentre si fa rasare i capelli a zero da Carmen.

La figlia di Guendalina in lacrime mentre Edoardo Tavassi si fa rasare i capelli a zero. pic.twitter.com/oHyVrh7eqR — disagiotv (@disagio_tv) May 28, 2022

Dopo il bellissimo gesto fatto per i suoi compagni, Edoardo ha ricevuto anche una bellissima sorpresa da uno dei suoi migliori amici, Cristiano Caccamo. Andiamo a rivedere cosa è accaduto.