Chi è Guendalina Tavassi? Età, fidanzato e Instagram

Ecco cosa sappiamo su Guendalina Tavassi, concorrente de L’Isola dei Famosi 2022. Età, fidanzato e Instagram.

Chi è Guendalina Tavassi

Nome e Cognome: Guendalina Tavassi

Data di nascita: 1 gennaio 1986

Luogo di Nascita: Roma

Età: 36 anni

Altezza: 1 metro e 68 centimetri

Peso: 54 kg

Segno zodiacale: Capricorno

Professione: influencer

Fidanzato: Federico Perna

Figli: Chloe, Salvatore e Gaia

Tatuaggi: ha diversi tatuaggi

Profilo Instagram: @guendalinatavassi

Guendalina Tavassi età e biografia

Chi è e quanti anni ha Guendalina Tavassi, concorrente de L’Isola dei Famosi 2022? Se vi doveste chiedere quando nasce l’influencer, la risposta è il 1° gennaio 1986 a Roma. La sua età, quindi, è di 36 anni. Ha un’altezza pari a 1 metro e 68 centimetri. Quanto pesa? Il peso è di circa 54 kg.

Della famiglia sappiamo che ha un fratello di nome Edoardo. E sui genitori quali informazioni abbiamo? La madre e il padre hanno divorziato e, come ha dichiarato lei stessa a Vieni da me, come riporta anche il sito Today, ha avuto un’infanzia difficile.

Prima della sua carriera andiamo a vedere la vita privata di Guendalina Tavassi oggi…

La vita privata di Guendalina Tavassi

Parliamo della vita privata di Guendalina Tavassi, concorrente de L’Isola dei Famosi 2022, sotto il punto di vista sentimentale. Nel 2013 si sposa con Umberto D’Aponte e diventano marito e moglie. Durante questa unione rimane incinta e nascono due figli: Chloe e Salvatore. Quanti figli ha? L’influencer ha anche una figlia più grande che si chiama Gaia.

Quanti anni hanno i figli di Guendalina? Il figlio Salvatore ne ha 6 e Chloe 9. Quanti anni ha Gaia, la prima figlia di Guendalina Tavassi? Ne dovrebbe avere 19, essendo nata nel 2003. E chi è il padre di Gaia Nicolini? Il padre di Gaia è Remo Nicolini. E che lavoro fa? Lavora nella ristorazione.

Nel 2021 ha annunciato la separazione, dopo numerose controversie, con quello che oggi è diventato ex marito. Che lavoro fa il marito di Guendalina Tavassi? È un imprenditore. Ora che sappiamo cosa è successo tra Guendalina Tavassi e suo marito. Ad ogni modo, dopo che l’influencer si è lasciata con Umberto trova un nuovo compagno.

Le ultime notizie ci dicono che il fidanzato si chiama Federico Perna. Qualcuno potrebbe chiedersi cos’è successo al compagno della Tavassi e la risposta è che tra i due c’è molto amore e stanno ancora insieme. Nessuno dei due è single.

Dove seguire Guendalina Tavassi: Instagram e social

Dove seguire Guendalina Tavassi, concorrente de L’Isola dei Famosi 2022, sui social? L’infuencer ha tutti i profili più importanti anche se Twitter non viene più usato dal 2017.

Presente con migliaia di seguaci su Facebook e TikTok. Il social con più follower, ovvero oltre un milione, è Instagram.

Qui possiamo vedere diverse foto da sola, mentre si trova in giro per lavoro, come a Venezia, oppure in compagnia con il fidanzato o i figli. Come si chiama Guendalina Tavassi su Instagram? Semplice, con il suo nome e cognome.

Carriera

Guendalina Tavassi gestisce un locale a Roma e la sua carriera in ambito televisivo è dovuta ai social. Da influencer, infatti, è diventata anche un personaggio conosciuto in TV. A darne il successo è stato il Grande Fratello Nip nel 2010.

A questo punto, infatti, diventa opinionista nei programmi di Pomeriggio Cinque e Mattino Cinque, tra gli altri. Nel 2012, poi, diventa naufraga nella nona edizione de L’Isola dei Famosi dove raggiunge la metà del percorso.

Nel 2018, successivamente, approda a Tale e Quale Show dove si cimenta nel canto e nell’imitazione. Si classifica al decimo posto. Nel 2022 torna come concorrente, insieme al fratello Edoardo, a L’Isola dei Famosi.

Grande Fratello 11

Guendalina Tavassi partecipa, nel 2010, all’undicesima edizione del Grande Fratello. Il GF è stato condotto da Alessia Marcuzzi e come opinionista in studio c’era Alfonso Signorini.

Il suo percorso è stato molto lungo (148 giorni) e le ha permesso di farsi conoscere al grande pubblico. Da questo momento la sua carriera è in ascesa.

Isola dei Famosi 9

Nel 2012, quindi, Guendalina Tavassi passa a L’Isola dei Famosi. il conduttore all’epoca era Nicola Savino e sulle poltrone degli opinionisti abbiamo visto Laura Barriales, Diego Passoni, Lucilla Agosti e Barbara De Rossi.

La vittoria è stata di Antonella Elia, ma l’influencer è riuscita ad arrivare fino a metà percorso.

Tale e Quale Show

Nel 2018, nell’edizione dedicata alla scomparsa di Fabrizio Frizzi, Guendalina Tavassi partecipa a Tale e Quale Show.

Viene giudicata da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme. A condurre Carlo Conti. Alla fine si è classificata alla decima posizione.

Guendalina Tavassi a L’Isola dei Famosi 2022

L’avventura di Guendalina Tavassi e del fratello Edoardoha inizio il 21 marzo. come conduttrice de L’Isola dei Famosi 2022 troveremo ancora una volta Ilary Blasi. Gli opinionisti, invece, saranno diversi, ovvero Nicola Savino e Vladimir Luxuria.

Durante un’ijntervista con Tv Sorrisi e Canzoni ha spiegato perché ha voluto fare questa esperienza con Edoardo: “Solo per vederlo soffrire e fargli capire che quando dico che è un’esperienza terribile non sto esagerando“.

Ma non finisce qui. Guendalina Tavassi, infatti, aggiunge: “Io sono molto altruista e sempre pronta ad aiutare e consolare mio fratello. Sono anche molto risoluta e dinamica. Edoardo invece su questo fronte è molto più egoista di me. Ed è anche molto pigro, permaloso e mi dà sempre contro“.

Ha anche ammesso che in valigia ha voluto mettere un peluche amato da tutti e tre i suoi figli.

I concorrenti de L’Isola dei Famosi 2022

Qui di seguito, adesso, possiamo andare a vedere quali altri concorrenti faranno compagnia a Guendalina Tavassi e al fratello Edoardo a L’Isola dei Famosi 2022. Eccoli di seguito:

Antonio Zequila – ELIMINATO

Blind

Carmen Di Pietro e Alessandro Iannoni

Clemente Russo e Laura Maddaloni

Estefania Bernal

Floriana Secondi

Guendalina ed Edoardo Tavassi

Ilona Staller

Jeremias e Gustavo Rodriguez

Jovana Djordjevic

Lory Del Santo e Marco Cucolo

Marco Melandri

Nicolas Vaporidis

Patrizia Bonetti

Roberta Morise

Roger Balduino

Silvano Michetti e Nick Luciani

Il percorso di Guendalina a L’Isola dei Famosi 2022

Il percorso di Guendalina Tavassi a L’Isola dei Famosi insieme al fratello Edoardo Tavassi inizia in data 31 marzo 2022.

2° settimana : Giovedì 24 sarebbe dovuta iniziare l’avventura di Guendalina ed Edoardo , ma ancora i due non hanno fatto il loro ingresso nel programma. Il fidanzato della Tavassi ha escluso il Covid, come emerso invece attraverso alcuni rumor. Guendalina ed Edoardo entrano a far parte del programma durante la seconda settimana.

: Giovedì 24 sarebbe dovuta iniziare l’avventura di ed , ma ancora i due non hanno fatto il loro ingresso nel programma. Il della ha escluso il Covid, come emerso invece attraverso alcuni rumor. ed entrano a far parte del programma durante la seconda settimana.

3° settimana: (IN AGIORNAMENTO)

