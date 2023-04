NEWS

Nicolò Figini | 20 Aprile 2023

GF Vip 7

Quando Edoardo Tavassi e Micol rivedranno Daniele e Oriana

Il Grande Fratello Vip 7 è giunto al termine ma si parla ancora tanto degli ex vipponi. Questi hanno partecipato, nelle ultime settimane, a svariate feste per celebrare la fine del reality. Le sorelle di Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia ne hanno organizzata una dedicata a loro. Purtroppo, però, Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli non hanno potuto esserci perché erano già in un’altra città.

Ecco perché in molti si stanno chiedendo quando gli Incorvassi incontreranno ancora gli Oriele. Ha risposto a tale curiosità proprio Tavassi, il quale ha replicato a una domanda da parte di un suo follower su Instagram:

“Presto perché ho sentito Daniele con Oriana e ci sono varie ipotesi: la prima, andare in Trentino, in un posto fighissimo che conosce Daniele e costa soltanto 150 mila euro all’ora. Poi o andare a Verona da lui, o andare a Madrid tutti quanti insieme o andare a Gardaland e quella è una proposta mia. Però comunque una di queste cose la facciamo. Beh, quella in Trentino da 150 mila euro magari no…“.

Voi che cosa ne pensate? Siete tra quelli che non vedono l’ora che si rivedano? Fatecelo sapere con un commento. Al momento, come già detto da Edoardo Tavassi, non sappiamo quando avverrà o dove. Oriana Marzoli, nelle sue Stories, ha dichiarato che lunedì partirà per la Spagna per visitare la sua famiglia e i suoi amici.

Ad oggi non sappiamo di preciso quando farà ritorno in Italia. Di conseguenza possiamo pensare che la reunion avverrà proprio successivamente a questo evento. Vi terremo aggiornati nel caso dovessimo saperne di più. Nel frattempo continuate a seguirci per non perdervi tante altre news.