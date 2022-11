1 Edoardo Tavassi apprezza Soleil Sorge

L’ultima puntata andata in onda del Grande Fratello Vip 7 abbiamo visto l’ingresso di alcuni nuovi concorrenti. Stiamo parlando di Micol Incorvaia, Sarah Altobello, Luciano Punzo, Oriana Marzoli, Luca Onestini ed Edoardo Tavassi. Concentrandoci su questi ultimi due vipponi, ieri sera si sono resi protagonisti di un momento che ha fatto il giro del web. Luca, da una parte, è stato fidanzato con Soleil Sorge. L’altro, invece, l’ha vista dal vivo quando ha partecipato a L’Isola dei Famosi. Lei e Vera Gemma, infatti, erano stati ospiti in Honduras per aiutare i concorrenti in alcune prove.

Ciò che ha fatto molto ridere gli utenti di Twitter è il fatto che Edoardo si è messo a fare apprezzamenti su Soleil davanti a Luca. Queste le sue parole alla domanda di Alberto De Pisis: “E quando l’hai conosciuta che impressione ti ha fatto?“. La replica nel video qui sotto:

Stavo a morì. Lei è proprio… Poi non lo so perché non la conosco. A me esteticamente mi fa morì. Quando l’ho vista stavo così. A parte che stavamo tutti così. Soleil a me fa impietrire. Quando ho fatto L’Isola Party, vabbè ci stava lei… Io stavo impietrito, parlavo ma comunque hai davanti una che ti piace un botto. Io la metto davanti, fa ridere, Scarlett Johansson, Megan Fox… Fa ridere e c’è lei in mezzo. Lei ha queste caratteristiche fisiche, il viso… Messe insieme fa quella che piace a me.

A questo punto interviene Luca Onestini che dice a Edoardo Tavassi che si sarebbe dovuto buttare. E lui risponde: “Eh per te è facile, mi buttavo di sotto…“. Luca riprende: “C’è gente peggio di te, lei è stata con gente peggio di te“. Nel frattempo, qualche mese fa, il concorrente ha parlato di una sua ex fidanzata. Andiamo a rivedere le sue dichiarazioni. Continuate a leggere se interessati…