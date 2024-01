Beatrice Luzzi, amicizia al capolinea con Vittorio: “Mi ha delusa, si è fatto lisciare da Perla” (VIDEO)

Spettacolo

Nicolò Figini | 25 Gennaio 2024

Grande Fratello

In queste ultime ore Beatrice Luzzi ha parlato del suo rapporto con Vittorio Menozzi rivelando di essere rimasta molto delusa dal suo comportamento in diretta e non solo.

La delusione di Beatrice Luzzi

C’è un’aria molto tesa dentro la casa del Grande Fratello, in quanto gli scontri tra Beatrice Luzzi e Perla Vatiero stanno creando delle spaccature anche nelle amicizie che sembravo più solide. Stiamo parlando nello specifico del rapporto tra l’attrice e Vittorio Menozzi perché la prima ha affermato di essersi dovuta un po’ allontanare dal modello.

Lo ha raccontato lei stessa Sergio e Fiordaliso sostenendo che si è dovuta “smarcare” da lui. La cantante le ha chiesto maggiori informazioni e la Luzzi è partita dalla puntata di lunedì: “Prima che iniziasse mi ha detto che avrebbero attaccato Stefano e lo avremmo dovuto difendere“.

Tuttavia quando è successo il fatto lui è rimasto in silenzio “come sempre“ e lei ha dovuto fare tutto da sola. In seguito lo ha accusato di essersi fatto “lisciare da Perla che gli dice di viversi di più la casa“ e di essersi avvicinato troppo a Greta anche se quest’ultima ha difeso “in maniera spropositata” la Vatiero.

Quindi Vittorio prima della puntata avrebbe detto vicino a Beatrice “attaccheranno Stefano, difendiamolo” e poi arrivati la sera della diretta, non ha detto nulla e ha fatto prendere tutta la merda a Bealuzzi?



POSSO DIRE? CHE SCHIFO#grandefratello #gfpic.twitter.com/FtRiccDh0b — soleil sorge supporter (@teamsoleilsorge) January 25, 2024

“Mi ha molto delusa Greta, pensavo di avere un rapporto molto bello ma fa solo tattica“, ha affermato Beatrice Luzzi. Tuttavia Vittorio, pur sapendo tutto questo, non ha preso una posizione nei suoi confronti e l’attrice si è sentita abbandonata a se stessa: “Non è la prima volta che si comporta in modo ambiguo, sono stufa“.

B: “non sopporto gli indifferenti. Come diceva Gramsci ‘gli indifferenti sono più colpevoli dei colpevoli’”.



F: “Sei un po’ delusa”



B: “Molto, non un po’. Non solo per il comportamento nei miei confronti, ma anche dalla sua intelligenza#GrandeFratello

pic.twitter.com/ESszXpA4tw — Oltracotanza (@oltracotanza) January 25, 2024

A Beatrice non piacciono le persone indifferenti e si dichiara molto delusa da colui che credeva suo amico: “Non solo per il comportamento nei miei confronti ma anche dalla sua intelligenza“. Secondo la Luzzi il modello non riesce a vedere che lo stanno usando e manipolando per metterli l’uno contro l’altra e tutto ciò la ferisce.

Cosa succederà nei prossimi giorni dipenderà tutto da Vittorio.