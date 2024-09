Stando a quanto si mormora di recente, sembrerebbe che la relazione tra Elena D’Amario e Massimiliano Caiazzo sia giunta al capolinea. La ballerina e l’attore si sarebbero infatti lasciati.

Il retroscena su Elena D’Amario e Massimiliano Caiazzo

È trascorso all’incirca un anno da quando Elena D’Amario e Massimiliano Caiazzo hanno ufficializzato la loro relazione sui social, diventando in breve una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo. Da qualche tempo tuttavia si parla di una presunta crisi tra la ballerina professionista di Amici di Maria De Filippi e l’attore di Mare Fuori, che però non è mai stata confermata da parte dei diretti interessati. A far insospettire il web è stata anche l’assenza di Elena al compleanno di Massimo e a quel punto le voci di presunta rottura si sono fatte sempre più insistenti.

Oggi così sembrerebbe arrivare la parola fine a questa vicenda. Stando a quanto rivela il settimanale Chi infatti, la D’Amario e Caiazzo si sarebbero lasciati. Secondo quanto si legge sulla rivista, pare che di recente tra la ballerina e l’attore sia scoppiata una profonda crisi. Ma non solo. Le tensioni avrebbero poi portato alla separazione definitiva, dopo un anno di amore.

Sempre stando a quanto riporta il settimanale, le strade di Elena D’Amario e Massimiliano Caiazzo si sarebbero separate a la relazione sarebbe ufficialmente terminata. Precisiamo però che al momento i due non sono ancora intervenuti per confermare le voci di corridoio. A oggi dunque i pettegolezzi sono da considerasi tali e vanno presi ovviamente con le pinze.

Non è da escludere che nelle prossime ore Elena e Massimiliano decidano di rompere per la prima volta il silenzio per fare così chiarezza sulla situazione. Alla D’Amario (che si prepara a tornare ad Amici) e a Caiazzo nel mentre facciamo un grande in bocca al lupo.