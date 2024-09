Nel corso della prima puntata di Temptation Island è partito il viaggio nei sentimenti di Alfred e Anna. A non passare inosservato è stato tuttavia un video del giovane uomo, che si è allenato con la single Sofia.

L’allenamento di Alfred a Temptation Island

Ieri sera su Canale 5 è andata in onda la prima attesissima puntata della nuova edizione di Temptation Island. Nel corso della serata ne abbiamo già viste di belle e senza dubbio anche nelle prossime settimane non mancheranno le emozioni. Voce narrante del reality show è come sempre Filippo Bisciglia, che accompagna le 7 coppie attraverso un viaggio nei sentimenti che potrebbe cambiare per le sempre le loro vite. Quest’anno tra i protagonisti della trasmissione ci sono anche Alfred e Anna, fidanzati da 1 anno e 9 mesi, che hanno già appassionato il pubblico.

Fin dal primo momento i due hanno attirato l’attenzione del web e il loro percorso è partito a raffica. Proprio Anna ha scoperto un tradimento del suo compagno e da quel momento ha perso completamente fiducia in lui. Alfred dal suo canto una volta entrato nel villaggio si è messo prontamente in gioco e si è pericolosamente avvicinato alla single Sofia, scatenando la gelosia della sua fidanzata. Quest’ultima nel mentre è stata più volte chiamata nel pinnettu, dove ha avuto modo di vedere diversi video di Alfred. A non passare inosservato però è stato in particolare un filmato.

Proprio Alfred e Sofia sono stati infatti protagonisti di un allenamento hot, che ha fatto discutere il web. La tentatrice stava aiutando il concorrente di Temptation Island a svolgere correttamente alcuni esercizi, quando a un tratto si è messa i piedi di Alfred sul seno. A quel punto non è tardata ad arrivare la reazione di Anna, che non ha potuto fare a meno di contenere la rabbia e la delusione.

Ma come proseguirà il percorso della coppia nelle prossime puntate? Non resta che attendere per scoprirlo.