Chi è Elena Faggi di Sanremo Giovani 2021? Età e Instagram

È tra gli 8 giovani in gara a Sanremo 2021: Elena Faggi è una delle promesse della musica italiana che ci regalerà emozioni dal 2 a 6 marzo. Ecco tutte le curiosità che lo riguardano: dall’età, alla vita privata, per passare alla carriera e la canzone del Festival e dove seguirlo su Instagram e social.

Chi è Elena Faggi

Nome e Cognome: Elena Faggi

Data di nascita: 22 febbraio 2002

Luogo di Nascita: Forlì

Età: 19 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: Pesci

Professione: Studentessa

Fidanzato: informazione non disponibile

Figli: Elena Faggi non ha figli

Tatuaggi: Elena non ha tatuaggi visibili sul suo corpo

Profilo Instagram: @elenafaggi

Elena Faggi età e biografia

Ecco di seguito tutto ciò che sappiamo circa la biografia Elena Faggi. La studentessa è nata a Forlì il 22 febbraio del 2002, dunque l’età della ragazza è di 19 anni.

Non siamo in gradi di darvi indicazioni circa altezza e peso.

Del segno dei Pesci, di Elena Faggi non si hanno grandi informazioni visto che non fa parte del mondo dello spettacolo. Elena è ancora una studentessa liceale e proprio quest’anno farò la maturità. Frequenta il Liceo Linguistico e ha dichiarato di avere una grande ansia per gli esami.

La sua partecipazione a Sanremo Giovani, infatti, le toglierà del tempo e questo la preoccupa molto, essendo una ragazza studiosa. Elena Faggi ha un fratello, di nome Francesco, a cui è molto legata e con cui collabora professionalmente. La canzone che porta a Sanremo, infatti, è stata arrangiata da lui.

Che altro sappiamo ancora circa la sua vita privata? Scopriamolo insieme.

Vita privata

Purtroppo le informazioni che riguardano la vita privata di Elena Faggi sono davvero molto poche ad oggi. Dunque appena ci sarà modo di scoprire qualcosa in più non esiteremo a riportarlo.

Tra le poche cose che sappiamo tramite i profili social, come anticipato, è che Elena Faggi ha un fratello di nome Francesco a cui è molto legata.

Dove seguire Elena Faggi: Instagram e social

C’è possibilità di seguire Elena Faggi sui social? La risposta è sì. La studentessa romagnola ha un account Instagram che conta più di 3000 followers. Sicuramente l’esperienza a Sanremo Giovani la aiuterà ad aumentare i propri seguaci.

Sul suo profilo Instagram sono presenti momenti di vita privata, ma anche foto riguardanti le nuove esperienze nel mondo della musica. Immancabili gli scatti con suo fratello Francesco.

Cosa sappiamo invece della carriera di Elena Faggi?

Elena Faggi a Italia’s Got Talent

Elena, essendo molto giovane, non ha una lunga carriera alle spalle. Tuttavia ha un’esperienza televisiva non di poco conto. Nel 2017, infatti, ha partecipato a Italia’s Got Talent insieme a suo fratello Francesco.

La loro partecipazione ha colpito particolarmente Luciana Littizzetto, giudice al tempo, tanto da farle schiacciare il Golden Buzzer. Il duo composto da Elena Faggi e Francesco, dunque, è schizzato direttamente in finale.

Proprio per l’ultima esibizione la coppia si è esibita cantando un loto inedito, dal nome Could Be Forever.

Entrambi non sono riusciti a vincere l’edizione, tuttavia hanno iniziato una collaborazione proficua insieme, pubblicando anche tre singoli: Come volo, Solo un brutto sogno e Il sole in un foglio.

Elena Faggi a Sanremo Giovani 2021

Elena Faggi è una delle concorrenti di Sanremo Giovani 2021, condotto anche quest’anno da Amadeus. La giovane artista dovrà esibirsi sul palco dell’Ariston con la canzone Che ne so diretta dal maestro Beppe Vessicchio.

Elena Faggi ha dichiarato di essere molto emozionata per la sua prima esperienza sul palco dell’Ariston.

Vediamo qualcosa in più sul testo della canzone di Sanremo.

Canzone e testo

Si chiama “Che ne so” la canzone scelta da Elena Faggi per il suo Sanremo Giovani 2021. Si tratta di un pezzo volutamente leggero come le prime fasi di innamoramento di cui si parla.

Elena, infatti, ha dichiarato:

“È un viaggio tra le gioie e le paure della prima cotta, quando ti piace qualcuno ma non sai se il sentimento è reciproco e ricambiato. Che ne so, parla di una mia esperienza personale, ma potrebbe raccontare di ognuno di noi”.

Eccone un piccolo stralcio del testo, che ascolteremo sul palco della kermesse dal 2 marzo:

“Fai così, illudimi

tanto mi diverto, sai quanto mi diverto

confondimi, convincimi

lo trovo un po’ un pretesto, per andare via presto

Ti odio, non è vero

Ti odio, non è vero

Forse un po’, forse no, non lo so

Forse un po’, forse no, che ne so”

Intanto conosciamo tutti gli altri concorrenti che, insieme a Elena Faggi faranno parte di questa importante avventura.

I concorrenti di Sanremo Giovani 2021

Dopo una lunga scrematura, casting e selezioni, sono solo 8 i giovani talenti della musica italiana che hanno così il privilegio di calcare il palco di Sanremo 2021. Il Teatro Ariston dal 2 al 6 marzo avrà così con sé i seguenti protagonisti, che si alterneranno nel corso delle prime due sere in gruppi di due. Eccoli in questa lista:

Avincola

Greta Zuccoli

David Shorty

Elena Faggi

Tra gli altri giovani artisti ricordiamo anche di menzionare:

Dellai

Folcast

Gaudiano

Wrongonyou

Questo quindi l’elenco completo dei fortunati concorrenti che a Sanremo Giovani 2021 si contenderanno la vittoria finale. Chi avrà la meglio? A Elena Faggi e tutti i protagonisti facciamo il nostro più sincero e caloroso in bocca al lupo.

