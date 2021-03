Chi è Folcast di Sanremo Giovani 2021? Età e Instagram

È tra gli 8 giovani in gara a Sanremo 2021: Folcast è una delle promesse della musica italiana che ci regalerà emozioni dal 2 a 6 marzo. Ecco tutte le curiosità che lo riguardano: dall’età, alla vita privata, per passare alla carriera e la canzone del Festival e dove seguirlo su Instagram e social.

Chi è Folcast

Nome e Cognome: Daniele Folcarelli (in arte Folcast)

Data di nascita: 1992

Luogo di Nascita: Roma

Età: 28 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: informazione non disponibile

Professione: cantautore

Fidanzata: Folcast è fidanzato con Lorenza

Figli: Folcast non ha figli

Tatuaggi: Daniele non ha tatuaggi visibili sul suo corpo

Profilo Instagram: @folcast

Folcast età e biografia

Ecco di seguito tutto ciò che sappiamo circa la biografia Folcast pseudonimo di Daniele Folcarelli. Il cantautore è nato a Roma nel 1992, anche se non conosciamo giorno e mese al momento, dunque l’età del ragazzo è di 28 anni.

Non siamo in gradi di darvi indicazioni circa altezza e peso.

Su Daniele, purtroppo, non si hanno grandi informazioni, ma stando a quanto riportato su TV Sorrisi e Canzoni il ragazzo è nato in una famiglia di musicisti e questo l’ha così spinto, fin da tenera età (come vedremo nel paragrafo dedicato alla carriera) di avvicinarsi al mondo della musica.

Tra le altre cose di cui siamo a conoscenza, Folcast ha un fratello di nome Simone e che è laureato al conservatorio Licinio Refice di Frosinone.

Che altro sappiamo ancora circa la sua vita privata? Scopriamolo insieme…

Vita privata

Purtroppo le informazioni che riguardano la vita privata di Folcast sono davvero molto poche ad oggi. Dunque appena ci sarà modo di scoprire qualcosa in più non esiteremo a riportarlo in questo articolo.

Tra le poche cose che sappiamo, riportate gentilmente da ChieCosa ma anche dai profili social dell’artista, Daniele ha una fidanzata di nome Lorenza. I due sono molto uniti e innamorati.

Dove seguire Folcast: Instagram e social

C’è possibilità di seguire Folcast sui social? La risposta è sì. Il cantautore romano ha un account Instagram che permette così di stare in contatto con lui. Di ora in ora il numero dei follower cresce pian piano. Al momento della scrittura del pezzo si contano quasi 4000 sostenitori.

Stesso discorso vale per Facebook. Anche qui il cantante vanta un buon numero di fan (oltre 4000).

In generale, comunque, in tutti i suoi profili ufficiali, Folcast aggiorna costantemente il suo pubblico circa le novità musicali che lo vedranno protagonista. Non mancano video di esibizioni, ma anche foto tratte da vari shooting.

Cosa sappiamo invece della carriera di Daniele?

La carriera di Folcast

Come dicevamo in precedenza a soli 11 anni Folcast ha mosso in primi passi nel mondo della musica, avvicinandosi alla chitarra e partecipando a dei corsi. Grazie anche ai suoi genitori musicisti, ha potuto così porre le basi per un futuro importante. Grazie allo strumento musicale, però, ha intrapreso anche delle lezioni di canto, ma non solo, perché ha così imparato a suonare anche il pianoforte, la batteria e il basso.

Folcast è una cantante dalle grandi capacità interpretative e vocali, oltre ad essere un grande musicista. All’attivo vanta già diversi singoli, tra cui ad esempio Cafù, canzone molto conosciuta tra i giovanissimi.

Prima dell’esperienza sanremese, Folcast ha avuto il piacere di iniziare a lavorare con il produttore famosissimo, Tommaso Colliva, che ha già collaborato con i Muse e vanta anche la vittoria di un Grammy con la band.

Durante i periodi estivi, Daniele Folcarelli ha avuto il piacere e onore di aprire i concerti di Daniele Silvestri.

In questi anni, in generale, Folcast ha avuto modo di avvicinarsi a vari eventi di LDM – Ladri di Merende, etichetta che rende onore ai talenti della musica romana.

Folcast a Sanremo 2021

Prescelto tra i concorrenti di AmaSanremo, Folcast ha così il piacere di partecipare a Sanremo Giovani 2021 e aggiungere alla sua promettente carriera un’altra importante esperienza, che difficilmente dimenticherà.

A TV Sorrisi e Canzoni Daniele ha raccontato tutta l’emozione prima di calcare il famoso palco dell’Ariston:

“Avvicinandomi al Festival sento una crescente paura: è il rispetto per ciò che sto andando a fare. Ma mi sto preparando parecchio: studio, alleno la voce e… ogni tanto pizza e film con le persone che amo. Staccare fa bene”.

Vediamo qualcosa in più sul testo della canzone di Sanremo…

Canzone e testo

Si chiama “Scopriti” la canzone scelta da Folcast per il suo Sanremo Giovani 2021. Si tratta di una ballata d’amore dedicata a sé stessi.

A TV Sorrisi e Canzoni, invece, Daniele ha raccontato che la canzone sanremese è nata qualche anno fa. Di quel giorno ricorda sensazioni ed emozioni: “Ricordo che era una giornata nuvolosa, ho sentito il bisogno di sedermi al piano, nonostante il mio primo strumento sia la chitarra, e ho cominciato a scrivere. È venuta una ballata d’amore verso sé stessi, innanzitutto, con un bel ritmo”.

Eccone un piccolo stralcio del testo, che ascolteremo sul palco della kermesse dal 2 marzo:

“Spero questo tu lo sappia.

Sì chi io ero e chi avevi davanti.

Ma, ma, ma, ma quindi tu…

Scopriti che fuori non piove,

Non fa neanche freddo

E batte forte il sole”

Intanto conosciamo tutti gli altri concorrenti che, insieme a Folcast faranno parte di questa importante avventura…

I giovani di Sanremo Giovani 2021

Dopo una lunga scrematura, casting e selezioni, sono solo 8 i giovani talenti della musica italiana che hanno così il privilegio di calcare il palco di Sanremo 2021. Il Teatro Ariston dal 2 al 6 marzo avrà così con sé i seguenti protagonisti, che si alterneranno nel corso delle prime due sere in gruppi di due. Eccoli in questa lista:

Avincola

Greta Zuccoli

David Shorty

Elena Faggi

Tra gli altri giovani artisti ricordiamo anche di menzionare:

Dellai

Folcast

Gaudiano

Wrongonyou

Questo quindi l’elenco completo dei fortunati concorrenti che a Sanremo Giovani 2021 si contenderanno la vittoria finale. Chi avrà la meglio? A Folcast e tutti i protagonisti facciamo il nostro più sincero e caloroso in bocca al lupo.

Novella 2000 © riproduzione riservata.