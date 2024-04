Elena Morali seduce Gianmaria Antinolfi, che non sa che la fidanzata Federica Calemme lo sta spiando (VIDEO)

Spettacolo

Debora Parigi | 17 Aprile 2024

Tra i servizi de Le Iene nella puntata di ieri c’è stato quello delle Honey Trapper, cioè le ragazze esca pagate dalle fidanzate per provarci con i fidanzati e capire se sono fedeli o no. Tra i protagonisti dell’esperimento fatto dal programma c’erano Federica Calemme e Gianmaria Antinolfi con la collaborazione di Elena Morali. Vediamo cosa è accaduto.

Ganmaria Antinolfi vittima de Le Iene per volere della fidanzata Federica Calemme

Nella puntata di ieri, martedì 16 aprile, de Le Iene si è parlato delle Honey Trapper. Sono ragazze che in America spopolano, poiché vengono pagate da donne per provarci con i loro fidanzati e capire quindi se possono tradirle o meno. Il programma Mediaset ha quindi voluto provare l’esperimento delle ragazze esca con tre coppie famose.

Tra queste coppie famose sono stati coinvolti Federica Calemme e Gianmaria Antinolfi, diventati soprattutto noti per la loro partecipazione al GF Vip alcuni anni fa. Come seduttrice è stata scelta Elena Morali. Com’è andato l’esperimento per questa coppia?

Già dal primo approccio, fatto con una scusa di lavoro (un servizio fotografico), Gianmaria si è mostrato un po’ in imbarazzo. Non sapeva infatti bene come comportarsi e cercava più volte di mantenere la distanza e non avvicinarsi troppo alla tentatrice. Piano piano, però, è iniziata la confidenza. Successivamente i fotografi li hanno trasferiti in un hotel per riposarsi per poi ricominciare il giorno dopo. Ed è in hotel che è iniziata la seconda fase dell’esperimento.

In questa parte è iniziata quindi la maggiore confidenza tra Gianmaria Antinolfi e Elena Morali. Lui ha continuato all’inizio ad essere in imbarazzo, ma poi si è più sciolto. E alla fine ha fatto un discorso che ha anche scioccato il pubblico: “Se andassi a letto con un’altra persona, sarebbe una cosa soltanto fisica. Perché io fondamentalmente dentro sono un animale”. Federica Calemme è rimasta molto sconvolta, ma ha continuato a psservare. L’avvicinamento è continuato, anche se lui ogni tanto mostrava imbarazzo.

Gianmaria e Federica farete un bellissimo temptation island (lui verrà travolto dagli insulti e lei si troverà un bonazzo e lo sfanculerà) pic.twitter.com/ayjJYcpDx0 — ᴄʜɪᴄᴄᴀ (@tergiversunpo) April 17, 2024

Comunque alla fine Gianmaria Antinolfi ha lasciato la stanza ed è rimasto fedele alla fidanzata Federica Calemme. Proprio lei lo ha raggiunto, lo ha abbracciato e baciato rivelando che era uno scherzo, un esperimento de Le Iene.