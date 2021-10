1 Elena Santarelli contro l’hater

Nel 2017 Elena Santerelli ha passato forse uno dei periodi più terrificanti della sua vita. Al figlio Giacomo, infatti, è stato diagnosticato un tumore cerebrale. Iniziava in quel momento una lunga e difficile battaglia che, per fortuna, si è conclusa nel 2019. In quell’anno, infatti, il figlio ha sconfitto la malattia e oggi sta bene. Fatto sta che nelle ultime ore un hater della showgirl ha scritto sul suo profilo Instagram un commento spregevole riferendosi a Giacomo:

Goditi questi momenti…sai, certe cose potrebbero ritornare. Comunque il poveretto è proprio un cesso.

Un commento che ha lasciato interdetto tutto il web. Elena Santarelli, allora, ha fatto uno screenshot e lo ha pubblicato nel suo feed. Nella descrizione si legge:

Segnalatela in massa, cambia profilo ogni due settimane e ogni 2 settimane augura a mio figlio che torni il cancro nel linguaggio che lei preferisce, lo fa così o in un altro modo. Instagram dovrebbe impedire a certe persone di stare sui social. Ho fatto di tutto per segnalarti, di tutto e non aggiungo altro. Quanto ti vorrei vedere in faccia per capire che schifo di essere umano sei. Ti vorrei portare nei reparti di oncologia a farti vedere che vita fanno i bambini! Mi tormenti da due anni, lasciaci in pace!

Si tratta, ovviamente, di un account fake che la perseguita ormai da diversi anni. Moltissimi i messaggi di supporto da parte di gente comune e personaggi famosi verso Elena Santarelli e suo figlio. Tra questi, per esempio anche Samantha De Grenet: “Non ho parole!! È capitato lo stesso a me ma quando si toccano i figli o i bimbi vedo nero….Tutta la mia vicinanza e solidarietà a te e alla tua famiglia che avete visto l’ inferno…ma non perdere un secondo della tua vita dietro questa gente….sono degli infelici!“.

