In un periodo della sua vita Elena Sofia Ricci è stata al centro di un triangolo che ha visto coinvolti il suo ex marito Luca Damiani e l’amica Nancy Brilli. Cosa è successo tra le due dopo quella situazione e come sono andati realmente i fatti? L’attrice ha spiegato la situazione e anche una vendetta che si è presa con la collega.

L’ex marito di Elena Sofia Ricci è stato “rubato” da Nancy Brilli

Ospite di Belve, Elena Sofia Ricci si è ritrovata di fronte anche alcune domande inerenti la sua vita privata e sentimentale, in particolare quella con Luca Damiani. I due si sono sposati nel 1991 e hanno divorziato circa un anno dopo. Ma in questa storia c’è anche una terza persona e cioè Nancy Brilli. In pratica la collega di Elena ha avuto una storia con lo scrittore mentre era ancora sposato.

Proprio a Belve Nancy Brilli aveva specificato che quella storia è nata quando il matrimonio tra lui e la Ricci era in crisi. “Ha detto la verità. Nancy è stata sincera”, ha dichiarato l’attrice. “Eravamo in crisi Luca ed io. Ci stava che lei si prendesse una sbandata per mio marito, perché era un bellissimo ragazzo anche all’epoca”.

LEGGI ANCHE: Angelina Mango tra gli artisti più cercati su Google nel 2024

Ma c’è stata una cosa che le ha fatto male e si è voluta togliere questo sassolino. Ha spiegato: “C’è una cosa che mi ha fatto male e mi è dispiaciuta. Non tanto che lei avesse una relazione con mio marito, è umano ci può essere. Quello che mi è dispiaciuto è che lei tutte le sere veniva a cena con me a piangere sulla mia spalla, io ero in crisi con mio marito, lei era in crisi con il suo ex. Ha fatto tutto questo teatro e poi andava da mio marito. Mi ha fatto male la cena, il teatro”.

Comunque le due attrici hanno fatto poi pace a distanza di tempo: “Non ci sentiamo. Però abbiamo chiarito. Lei mi ha chiesto scusa”. Ma in tutto questo c’è anche una “belvata” di Elena Sofia Ricci legata proprio a Nancy Brilli. Ha infatti raccontato che ai tempi delle riprese della prima stagione di “Che Dio ci aiuti”, in una pausa pranzo si è messa a guardare la TV e c’era Nancy Brilli che veniva intervistata. Le avevano chiesto che ruolo le piacerebbe interpretare, lei aveva detto la suora. Ecco che quindi Elena Sofia ha commentato: “Io tutta vestita da suoro ho fatto ‘tiè! Beccate questa!'”. Una piccola vendetta davvero.