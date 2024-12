Come molti ricorderanno, per tanti anni Tina Cipollari si è fatta curare il look da Federico Fashion Style. Adesso non è più sua cliente e di questo argomento ne ha parlato a Belve rispondendo ad alcune domande di Francesca Fagnani. Ecco cosa ha detto del rapporto con l’hairstylist e dei motivi per cui non si fa più curare il look da lui.

Il rapporto interrotto tra Tina Cipollari e Federico Fashion Style

Tanti sono gli argomenti che Tina Cipollari ha affrontato durante l’intervista a Belve. Ha risposto a chi la definisce trash, mentre lei si considera popolare. È tornata sui battibecchi con Patrizia De Blanck che nascono dal reality Ristorante che hanno fatto insieme. E poi non sono mancate le dichiarazioni su Gemma Galgani con molte frecciatine e accuse alla nota dama di Uomini e donne.

LEGGI ANCHE: Ad Amici Lorella Cuccarini propone di mandare Anna Pettinelli e Uomini e donne

Ma tra le domande di Francesca Fagnani ce ne sono state anche alcune riguardo Federico Fashion Style. L’opinionista di Uomini e donne infatti per molti anni si è fatta curare il look dal noto hairstylist. Ma adesso non più. Cosa è successo? “Per un periodo e dopo ho smesso. Perché non mi accontentava più”, ha risposto Tina.

La Fagnani ha quindi parlato del fatto che Tina Cipollari ha avuto come marito un parrucchiere molto bravo, Kiko (conosciuto proprio a Uomini e donne). Quindi le ha chiesto se era meglio il suo ex marito o Federico Fashion Style. Tina non ha avuto dubbi: “Non perché è stato mio marito, ma non c’è confronto. Come dire, il giorno e la notte”.

LEGGI ANCHE: Tina Cipollari, il tradimento dell’ex fidanzato e la sua vendetta: “Urla, sono arrivati i Carabinieri”

Non sappiamo se è successo qualcosa tra Tina e Federico per portarli lontani dal punto di vista della cura del look. C’è da dire che molte star hanno avuto da criticare il lavoro dell’hairstylist, alcuni anche con accuse davvero pesanti.