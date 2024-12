Angelina Mango è riuscita ad affermarsi come decima artista più cercata in tutto il mondo nel 2024

Nella lista degli artisti più cercati in tutto il mondo nel 2024, secondo Google, c’è anche l’Italia con Angelina Mango, posizionatasi al decimo posto della classifica.

Angelina Mango nella lista degli artisti più cercati su Google nel 2024

È indubbio che il 2024 sia stato un anno d’oro per Angelina Mango, giovane cantante uscita da Amici nell’edizione del 2022/2023. Dopo la vittoria a Sanremo con La Noia, è volata in Svezia per l’Eurovision Song Contest.

Quest’ultima esperienza le ha dato risonanza in tutta e Europa e non solo, tanto da essersi guadagnata un posto tra gli artisti più cercati a livello globale nel 2024, secondo la classifica pubblicata da Google.

La giovane cantautrice italiana, figlia d’arte del compianto Pino Mango e di Laura Valente, si è piazzata al decimo posto di una lista che include nomi di calibro internazionale come Usher e i Linkin Park.

La lista di Google, che riflette le tendenze di ricerca globali, vede in cima Diddy, seguito da Usher, Linkin Park e Sabrina Carpenter. Al quinto posto, Justin Timberlake, mentre la cantante messicana Ángela Aguilar si piazza al sesto. Completano la top 10 Drake Bell, Tracy Chapman, Dave Grohl e Angelina Mango.

L’inclusione di Angelina in questa classifica è un segnale della sua crescente rilevanza sulla scena musicale globale. In un panorama dominato da superstar consolidate, la sua presenza testimonia il forte impatto che la sua musica sta avendo su un pubblico sempre più ampio.

I fan, sia in Italia che all’estero, celebrano questo traguardo come una conferma del talento di Angelina e della sua capacità di connettersi con le persone attraverso le sue canzoni. Nonostante la concorrenza di artisti già affermati, il futuro di Angelina Mango sembra sempre più promettente.