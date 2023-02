Elenoire Ferruzzi canta Furore di Paola e Chiara in diretta nello studio del GF Vip

NEWS

Debora Parigi | 16 Febbraio 2023

GF Vip 7

La diretta di Elenoire Ferruzzi dallo studio del GF Vip

Si sta svolgendo una nuova puntata del GF Vip 7 con tanti argomenti di cui parlare tra litigi che ci sono stati in questi giorni, sorprese e tirate di orecchie. In studio, come sappiamo, ci sono tutti i vipponi che sono stati eliminati in questi mesi. E tra loro c’è ovviamente anche Elenoire Ferruzzi.

Proprio lei poco fa, prima che iniziasse la puntata, ha fatto una diretta sul suo profilo Instagram proprio dallo studio del programma. La cosa divertente è che si è messa a cantare una delle canzoni dell’ultimo Festival di Sanremo. Si tratta di Furore di Paola e Chiara che sta davvero spopolando, specialmente per la coreografia che accompagna il brano.

Elenoire Ferruzzi ha quindi fatto questa diretta sulle note di Furore e ballando con la testa. Facendo anche schizzare le visualizzazioni.

elenoire furore swish capelli .mp4 pic.twitter.com/6YV1DNgMVb — pedro (@bbaldap) February 16, 2023

Che Furore possa essere il balletto di questa sera di Carmen Russo? Magari proprio la stessa Elenoire scenderà in pista per esibirsi con lei, come fanno molte vippone ogni volta che c’è la puntata.

Intanto questa sera al GF Vip il televoto decreterà il preferito, si parlerà di Antonella ed Edoardo. E poi uno spazio sarà dedicato all’ultimo eliminato Attilio Romita e alla sua relazione con Mimmuzza, rimasta un po’ in sospeso in modo negativo.