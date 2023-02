NEWS

Nicolò Figini | 16 Febbraio 2023

GF Vip 7

Nikita Pelizon conosceva già il conduttore del GF Vip

Questa sera la puntata del Grande Fratello Vip sarà piena di eventi. Il conduttore è partito parlando con Giaele De Donà e la sua storia d’amore con Brad. La vippona è molto triste perché non sente il compagno da diverso tempo. Non sono mancate clip da parte di Antonella, la quale non capisce il senso del loro matrimonio e lo ha fatto notare più volte. Questo ha causato un battibecco tra le due. Alla fine, ad ogni modo, Giaele è stata fatta felice dalla visita del padre. Ma ancora prima di tutto questo è stata fatta una rivelazione su Nikita Pelizon.

Il presentatore, infatti, ha svelto di aver conosciuto la concorrente diverso tempo prima. All’epoca lui era giudice a un concorso di bellezza. Queste le sue parole: “Ci siamo già conosciuti sei anni fa. Dovete sapere che io ero presidente di una giuria in un concorso di bellezza. E lo ho anche fatto vincere il titolo. Nemmeno ci conoscevamo. Sei diventata Miss. Ma perché non me l’hai detto? Te lo ricordavi?“.

Nikita Pelizon ha affermato di ricordarselo ma di non aver mai detto nulla perché non voleva creare imbarazzo e quindi ha preferito tenerselo per sé. Non sappiamo quale fosse questo concorso. Nel caso in cui dovessimo venirne a conoscenza non esiteremo ad aggiornarvi. Questa sera, inoltre, scopriremo se la Pelizon sarà la preferita del pubblico a casa. Rimanete sintonizzati per non perdervi nessuna notizia.

Seguiteci, nel mentre, per non perdervi tante altre news. La puntata potrete recuperarla su Mediaset Infinity.