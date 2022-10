1 Cosa è successo tra Elenoire Ferruzzi e Attilio Romita

Due puntate fa si era parlato della conoscenza avvenuta in passato tra Elenoire Ferruzzi e Attilio Romita. Un qualcosa che la vippona aveva appena accennato ad Alfonso Signorini. La stessa aveva promesso, però, che avrebbe fatto presto chiarezza sul loro rapporto. Lunedì durante le nomination, il conduttore ha chiesto alla concorrente chi volesse nominare e lei ha fatto il nome proprio dell’ex volto storico del TG1.

A seguire sempre Signorini ha chiesto delucidazioni su quello che è stato il loro rapporto in passato: “Io e lui ci siamo conosciuti a un evento a Milano. Tra l’altro non abbiamo mai parlato di questa cosa, ma avrò modo di affrontare l’argomento”, ha precisato Elenoire Ferruzzi. La gieffina ha anche aggiunto che di sicuro Attilio Romita non l’ha riconosciuta poiché lei rispetto al passato è cambiata molto. Successivamente il padrone di Casa ha fatto una battuta, alla quale Elenoire ha replicato ironicamente: “Se gli prenderà un colpo quando scoprirà che sono io? Penso proprio di sì”.

Il giorno seguente Elenoire Ferruzzi e Attilio Romita hanno avuto modo di parlare di questo in giardino. Lei ha preso il discorso e lui ha detto di ricordarla. Una chiacchierata molto breve, che si è poi spostata su altri argomenti, ma che ha comunque confermato che i due si conoscessero da diversi anni prima. Ieri sera in puntata Alfonso Signorini ha voluto riprendere ancora la questione, ma la Ferruzzi è rimasta molto sulle sue:

“Ci siamo conosciuti un un po’ di tempo fa, ora non ti so dire esattamente il periodo, è passato un po’ di tempo, qualche anno. Eravamo a questo evento. Evento di cui ho parlato anche con lui l’altro giorno e si è ricordato. Effettivamente però lui non può ricordarsi di me perché ero un po’ diversa. Quindi. No, non mi ha riconosciuto. Che tipo di frequentazione abbiamo avuto? Beh, oddio, non vorrei entrare troppo nei particolari. Tra l’altro a questo evento mi ha confessato l’altro giorno che lui ha conosciuto la sua attuale compagna”.

Elenoire ed Attilio a quanto pare hanno avuto modo di conoscersi qualche tempo fa… ovviamente vogliamo ASSOLUTAMENTE saperne di più! 👀 #GFVIP pic.twitter.com/cmzxXwfDvg — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 13, 2022

Poco dopo, come potete vedere dal video cliccando qui, Attilio Romita ha confidato che per lui si è trattata di una rivelazione del tutto inaspettata e ha specificato che tra loro oltre la conoscenza non c’è stato nulla di più.

Per lei ha comunque speso belle parole e dichiarato come nella Casa del GF Vip 7 abbia conosciuto una bella persona, con la quale spera di poter approfondire il rapporto di amicizia. Ma non è finita qui, perché nella notte se n’è ancora parlato…