1 La madre di Elenoire Ferruzzi in ospedale

La vippona ha dovuto lasciare di recente la casa del Grande Fratello Vip in seguito a un televoto flash del quale è stata protagonista. Se il primo post che ha fatto appena uscita dal reality è stato rivolto a Daniele, quelli successivi sono serviti per difendersi dalle brutte parole degli hater. Elenoire Ferruzzi, infatti, è stata criticata per via del suo aspetto fisico. Qualcuno ha detto che le sue unghie fanno ribrezzo e lei ha commentato: “Tu sei vestita da Halloween tutto l’anno invece… Con quella faccia“. O altri ancora hanno messo in discussione la sua bellezza. Lei ha replicato: “Hai dato un morso a un bidet? Credo ti sia rimasto incastrato in bocca“.

In queste ore, dal suo account Instagram arriva una brutta notizia. A causa di tutta la cattiveria verso di lei pare che la madre abbia avuto un malore e sia finita all’ospedale. Quella mamma che tanti telespettatori hanno amato qualche settimana fa quando è andata a trovare la figlia al Grande Fratello Vip. Ecco che cosa scrive l’ex vippona sul social:

Dalla mia uscita dalla casa del GF sono iniziate minacce di morte, intimidazioni e insulti rivolti anche alla mia famiglia. Soprattutto a mia madre che è finita in ospedale grazie a voi. Siete lo specchio della società di un’Italia che condanna il bullismo ma che poi fa peggio. Quindi quale sarebbe la differenza?

Qualcuno, però, non ci crede e pensa che sia una tattica di Elenoire Ferruzzi per diventare vittima a sua volta. Questa la risposta: “Io non punto a niente, proprio un bel niente. Se avessi puntato a qualcosa nella vita di certo non sarei stata me stessa nemmeno al GF prendendomi lo schifo vostro, ignorante“. Ovviamente non possiamo che augurarci che la madre di Elenoire si rimetta in fretta e questo astio nei confronti dell’ex vippona passi in fretta. Le notizie continuano…