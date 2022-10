1 La dedica di Elenoire Ferruzzi

Giovedì sera Elenoire Ferruzzi è stata eliminata dal Grande Fratello Vip 7 per volere del pubblico. Come ormai tutti sappiamo nelle ultime settimane l’influencer ha pronunciato frasi gravissime contro Nikita Pelizon, che hanno scatenato l’ira del web. A quel punto gli autori del reality show sono stati costretti a prendere seri provvedimenti e hanno così deciso di mandare Elenoire a un televoto flash. Col 90% dei voti però il pubblico ha deciso di eliminare la Ferruzzi, che ha così lasciato la casa. In queste ore nel mentre la Vippona è tornata per la prima volta sui social e il suo primo post è una dedica a Daniele Dal Moro, col quale ha avuto un legame particolare. Queste le dichiarazioni di Elenoire:

“Il mio GF sei tu, mi manchi”.

Nelle ultime ore nel mentre a commentare l’eliminazione di Elenoire Ferruzzi dal Grande Fratello Vip 7 è stata anche Loredana Bertè, che sui social ha fatto un duro sfogo. Queste le parole della cantante:

“Nel 2022 assistere ancora a persone che ne accusano delle altre di “portare sfiga” è inaccettabile sotto ogni punto di vista. Grazie ad Alfonso Signorini e al Grande Fratello Vip per avere preso una posizione decisa e messo in nomination questa persona, e al pubblico per averla eliminata. Questi atteggiamenti non sono accettabili, le parole sono armi, feriscono e possono uccidere, impariamo a usarle di conseguenza”.

Nel mentre come se non bastasse da qualche ora sui social sta girando un vecchio video di Elenoire Ferruzzi, nel quale la vediamo raccontare un aneddoto del suo passato. L’attrice ha infatti parlato di quando una volta ha accidentalmente graffiato un suo ex con le unghie e la sua reazione. Andiamo a rivedere cosa ha svelato l’ex Vippona.