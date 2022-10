1 I commenti al vetriolo di Elenoire Ferruzzi

Senza dubbio Elenoire Ferruzzi nel bene e nel male è stata una grande protagonista del Grande Fratello Vip 7, nonostante il suo percorso si sia interrotto molto prima del previsto. Durante l’ultima diretta infatti l’influencer è stata eliminata per volere del pubblico, dopo essere finita al televoto flash per via di un provvedimento disciplinare. A seguito delle gravi dichiarazioni contro Nikita Pelizon infatti, gli autori sono stati costretti a intervenire, tuttavia a decidere le sorti di Elenoire sono stati i telespettatori. Col 90% dei voti così la Ferruzzi è stata eliminata dal programma, e al momento è tornata alla sua vita di sempre.

Solo pochissime ore fa l’ex Vippona è anche tornata per la prima volta sui social, e il suo primo post è stato una dedica a Daniele Dal Moro, col quale all’interno della casa ha stretto un legame particolare. Nel mentre sempre su Instagram è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che coinvolge l’influencer.

Alcuni utenti infatti hanno criticato duramente Elenoire Ferruzzi per il suo aspetto fisico. A quel punto così a intervenire è stata proprio l’attrice, che ha replicato duramente a certi leoni da tastiera con commenti al vetriolo. Le parole dell’ex Vippona hanno immediatamente attirato l’attenzione e in queste ore hanno fatto il giro del web.

il suo comeback sui social pazzesco pic.twitter.com/6x24WPhCQi — giulia (@gabrielsniceass) October 29, 2022

