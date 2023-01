NEWS

Andrea Sanna | 28 Gennaio 2023

GF Vip 7

In un’intervista esclusiva rilasciata a Novella2000.it Elenoire Ferruzzi non risparmia critiche a Daniele e non solo…

Novella2000.it ha avuto il piacere di fare quattro chiacchiere con Elenoire Ferruzzi, personaggio molto divisivo dell’ultima edizione del GF Vip.

Con la voce squillante che l’ha resa famosa sul web, Elenoire ci racconta che per lei il reality è stata un’esperienza positiva, ma di non sentirne la mancanza. Diversa la mancanza che invece l’ex vippona confessa di provare verso alcuni compagni d’avventura, come Luca Salatino con cui ha conservato il rapporto speciale nato nella Casa: “Lui è un ragazzo molto umile, semplice, una persona buona. Gli voglio molto bene”, ci dice.

Un percorso in cui Elenoire Ferruzzi ha vissuto diversi up & down, come per sua stessa ammissione: “La privazione degli affetti primari nella quotidianità, come mia mamma, e non sapere cosa accadesse fuori mi hanno portata ad avere momenti no”. Così come la convivenza con altre persone sconosciute, che non sempre è stata facile: “Specialmente nelle prime settimane, poi ci si abitua”.

In questa lunga chiacchierata Elenoire Ferruzzi si è messa a nudo, e non ha risparmiato qualche stoccata ad alcuni concorrenti. Soprattutto dopo aver visto determinati video, anche se “Si capisce che all’interno di quella Casa gli animi sono molto esaltati”, ha ammesso.

C’è una parte di lei che non abbiamo avuto modo di conoscere e che, magari, avrebbe voluto mostrare?

“Sì. Le persone sono molto abituate a vedere i miei video divertenti, ma la vita è anche altro. Nella Casa si vede tutto quel che fai, non si poteva pensare che facessi la cretina dalla mattina alla sera, non sono un saltimbanco”.

La sua eliminazione ha diviso, ha detto di aver ricevuto insulti pensanti e minacce di vario genere…

“Hanno insultato me, ma io sono strutturata per sopportare certe cose. Mia mamma invece non c’entrava nulla e non è abituata. Con lei l’hanno fatto pesantemente, quando sono uscita non è stato facile e ancora oggi capita. Che poi, voglio dire… sono uscite frasi infelici, è vero, ma non ho ammazzato nessuno”.

A chi dice che il suo avvicinamento a Luca Salatino sia stato a favore di telecamera, come risponde?

“Se avessi avuto degli atteggiamenti a favore di telecamera sarei ancora lì. Le cose succedono perché devono succedere”.

Se Luca non fosse stato fidanzato, tra voi sarebbe potuto nascere qualcosa?

“Potrebbe come no, nella vita non si può mai sapere. Se non fosse stato fidanzato, di certo, tutto sarebbe stato diverso e lui sicuramente sarebbe stato più libero. Poi magari non avrebbe funzionato comunque…”

Di Daniele Dal Moro, invece, che mi dice? Lunedì in puntata non è stata tenera con lui…

“Daniele ha giocato con me, non mi ha mai voluto bene. Io invece sì, e l’ho ascoltato, accudito, accolto il suo dolore e lacrime per giorni, mentre lui faceva il suo gioco. Poi ha inveito contro di me per mettermi in cattiva luce. È molto bravo a farsi credere come il bravo ragazzo che ha sofferto molto, ma non è così”.

Lei però gli aveva dedicato un post appena uscita…

“L’ho dedicato a lui, sì, ma le cose poi si capiscono anche con il tempo. Mi ha delusa”.

Cosa è cambiato, allora?

“Ha avuto delle tenerezze e affettività con altre persone, ma a me diceva che non abbracciava nessuno. Se sei così con me, lo sei con tutti. Questa cosa a me non va bene”.

Come vede il continuo tira e molla tra Daniele e Oriana?

“A lui piaceva dall’inizio, mentre Oriana non l’ha mai voluto. Lei prima ha scelto Antonino, poi Luca… Daniele era la sua terza scelta. Tra l’altro Daniele è incoerente: diceva di volerla mandare a quel paese, ma poi se l’è presa”.

Il suo interesse verso Oriana è più sincero di quello che aveva verso di lei?

“Non gli importa di nessuno. Una persona che non vuole bene a se stesso non può volere bene agli altri”.

Chi le sta piacendo, invece, tra gli altri vipponi?

“Luca Onestini, perché dice le cose come stanno. È schietto, mi piace tanto”.

Lo vede come papabile vincitore?

“L’unico che poteva davvero vincere, purtroppo, è fuori ed è Luca Salatino. Gli altri, zero”.

Spesso ha contestato Nikita. Il suo parere oggi è cambiato?

“No. Lei è una stratega, e riesce a mostrare a chi la segue ciò che non è. Non è ciò che le persone pensano, ed è molto brava in questo. In lei non c’è e non c’è mai stato nulla di vero, dall’inizio alla fine. Quando vede qualcuno che piace a un’altra gli si avvicina apposta. L’ha fatto con me quando ero vicina a Luca, poi con Daniele… Con lui, anzi, per carità!”.

Eppure Daniele ha grande considerazione di Nikita…

“Ma lui non ha considerazione di nessuno, mi creda. Sarò troppo categorica? No, perché è così”.

Ha avuto un rapporto altalenante anche con Attilio Romita. Di lui cosa pensa?

“Attilio è diventato ridicolo. Sarebbe dovuto uscire dopo quello che è successo con Mimma. Cosa sta a fare lì? Se la prende quando lo nominano, non vuole uscire… La sua presenza è davvero inutile”.

Il pubblico però sembra apprezzarlo…

“Io credo che a volte il pubblico apprezzi la falsità e l’inutilità, perché le persone vere vengono sempre penalizzate dai telespettatori”.

E Antonella rientra in questa categoria?

“No, lei non è falsa. È molto schietta, irruente, istintiva, ma vera. La conosco bene. Mi ha sempre molto stimata e rispettata. È anche sensibile e generosa quando vuole bene a qualcuno”.

In Casa però ha parecchi nemici….

“Perché almeno l’80% della società non ama le persone sincere e schiette”.

Ultimamente Antonella ha legato con Nikita. Come vede questo rapporto Elenoire Ferruzzi?

“Non ho idea, perché Nikita è una stratega, quindi è capace di fare qualsiasi cosa. Probabilmente si sta prendendo gioco di Antonella. A Nikita interessa solo il suo gioco, e di buttar fuori la gente”.